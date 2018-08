Un cable de telefonía ha estado dos semanas tirado en la Canyada

Un cable que se ha descolgado de una línea de telefonía que atraviesa la Canyada ha estado dos semanas tirado en una acera de la calle 29 por la que transitan residentes, a pesar de las quejas del vecindario, hasta que este fin de semana, simplemente lo enrrollado a un árbol con precinto policial.

Este problema fue descubierto por un residente el 28 de julio al aparcar cerca de su casa. Al sospechar del peligro que podía ocasionar a cualquier persona, especialmente a niños y niñas, esa misma noche, llamó al teléfono 112 para informar, donde le indicaron que pasarían la comunicación en el Ayuntamiento de Paterna para que se tomaran medidas.

Este vecino ha explicado que durante las dos horas siguientes estuvo pendiente y, como no se desplazó hasta allí nadie, a las 22,30 horas de la noche llamó a la Policía Local, dond ele confirmaron que tenían el aviso. No obstante, dos semanas después, el cable sigue en el mismo punto en el suelo. De hecho, el pasado viernes, este vecino tuvo que volver a dar aviso al 112.

Fuentes de la Junta de Barrio de la Canyada, hasta donde ha llegado la denuncia, indican que "por desgracia no es el único caso de tendidos de telefonía que estan en malas condiciones, pero sí el que es mássignificativo ya que siendo en la C/29 una calle de bastante paso, resulta extraño que estuviera tanto tiempo y no se actuara".

La entidad denuncia que las compañías de telefonía "parecen tener Patente de Corso" en la ciudad ya que han instalado el cableado de fibra óptica y "una gran parte del cable de parte del cable de cobre antiguo, no solo no se ha retirado, si no que, como en este caso, se deja en algunos casos enrollado en los postes de telefonía y en otros colgando simplemente, con mas o menos riesgo para los viandantes".

"A esto unimos las cajas de registro de los antiguos pares de cobre que están en las calles abiertas con libre acceso a cualquier persona que circule por la calle, ya que muchas están a la altura de una persona con fácil acceso a la misma. Se demuestra la dejadez y el descontrol que existe de estas instalaciones por parte del Ayuntamiento", explican en la junta.

"Otro tema sangrante es la permisividad en la colocación de postes de telefonía, mientras el ayuntamiento tala arboles de las acera, permite que las compañías coloquen postes en medio justo de las aceras", añaden.