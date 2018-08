María Villajos: "Precintar el despacho es amordazarnos"

La portavoz popular de Paterna, María Villajos, ha comparecido esta mañana en los pasillos de alcaldía del consistorio de l'Horta Nord junto a la vicesecretaria regional del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Elena Bastidas para denunciar que el equipo de gobierno haya cerrado su despacho "con la excusa de que nuestro número de concejales ha disminuido", tal como ha apuntado Villajos esta mañana.

Las dirigentes también han criticado el hecho de que el alcalde, Juan Antonio Sagredo "haya cesado a un asesor y haya precintado nuestro despacho", razones por las que, piensan, "tiene que dar la cara como mínimo", ha añadido la portavoz popular.

"No nos ha dado explicación a este asunto. En menos de 24 horas se cesó al asesor y a continuación nos cerraron el despacho con un candado. Creo que esto no ha ocurrido nunca y es algo insólito por lo menos en todo el territorio nacional, no creo que haya ocurrido un caso así. La consecuencia es que no podemos trabajar, no tenemos acceso al correo, no podemos recibir las llamadas al teléfono del grupo municipal porque no podemos entrar", ha sentenciado la edila del Partido Popular. Los populares cuentan con un problema añadido que ha derivado de la polémica con el despacho y es que, al tener las llaves de la sede del partido dentro del espacio municipal, tampoco pueden acceder a la sala del partido en Paterna.

Asimismo, María Villajos ha recordado que los populares están denunciando "las irregularidades que está cometiendo el equipo de gobierno que, recordemos, tiene a media junta de gobierno investigada" y que desde su partido "no nos vamos a achantar y vamos a seguir trabajando para velar por los intereses de todos los paterneros, no vamos a tener inconveniente para denuncia todo lo que están haciendo mal".

Unas declaraciones que ha respaldado la vicesecretaria popular, Elena Bastidas, quien ha elogiado la labor del grupo encabezado por Villajos y ha opinado que el Partido Popular "no es un partido cualquiera de la oposición, sino es el principal partido de la oposición empatado a número de concejales con quien gobierna".

Por otra parte, Bastidas ha tildado la situación de "atropello en toda regla" haciendo referencia al cierre del despacho y ha coincidido con su compañera paternera en que el hecho de que se les haya "expulsado" del espacio es "un caso insólito". Por último, la dirigente popular ha concluído, contundente, que aunque "la excusa para atropellar los derechos del PP ha sido que tengan un determinado número de concejales, sabemos cuál es la razón y es una vendetta en toda regla del grupo socialista y Compromís ante lo que son denuncias por irregularidades de los gobernantes".