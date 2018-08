Colectivos de la Canyada piden la dimisión de la edila Nuria Campos

Al grito de «No a la Ley Mordaza» y «Nuria Campos dimisión», unos 40 representantes de entidades de la Canyada y de Paterna se concentraron ayer para protestar por las multas que la Delegación del Gobierno ha impuesto a los activistas que trataron de impedir en abril la tala de un árbol. Las sanciones, de más de 600 euros, como adelantó Levante-EMV, se imponen a raíz de la denuncia que elevó al Gobierno la Policía Local de Paterna.

La protesta se realizó en la calle 10, junto al eucalipto que fue objeto de la movilización en abril y que ayer fue simbólicamente abrazado. Además de mostrar el rechazo a la Ley Mordaza, el grupo pidió la dimisión de la edila Nuria Campos, mano derecha del alcalde socialista Juan Antonio Sagredo en el gobierno local y responsable de los trabajos en el arbolado de la Canyada, así como de la Policía Local. Entre los manifestantes estaba la concejala de Compromís Carmen Gayà, así como simpatizantes de la coalición y de Podemos, socios en el gobierno del PSOE.

«Creemos que ella es la responsable de la denuncia porque, el día de la protesta estaba allí el jefe de Policía Local y aseguró a los vecinos que no iba a pasar nada con las identificaciones que se hicieron. Además, la denuncia se hizo más de un mes después de los hechos y la Policía, si actúa de oficio, no tarda tanto, por lo que vemos que fue cocinada», expresó ayer el presidente de la asociación de vecinos de la Canyada, Fernando Casanova, que realizó la convocatoria.

El dirigente aprovechó asimismo para lanzar un mensaje al consistorio. «No nos vamos a callar. Vamos a seguir reivindicando como hemos hecho desde hace 20 años. Nos preocupan esa dinámica autoritaria si no eres servilista, especialmente si la practica un gobierno de izquierdas», dijo.

Respecto a las multas, Casanova indicó que no se van a pagar, por el momento, sino que se va a presentar un recurso con dos argumentos. «Por un lado, aportaremos documentación gráfica que prueba que las personas multadas no hicieron aquello que se les imputa», indicó. Además, el grupo pretende demostrar «las contradicciones del expediente de la tala, ya que los datos que tenemos indican que comenzaron los trabajos a las nueve de la mañana cuando la orden de realizarlos se firmó casi dos horas más tarde, posiblemente para vestir de oficialidad el tema». En ese caso, el presidente considera que «nadie habría impedido trabajos oficiales porque no estaban ordenados».

La entidad prepara otra concentración para el día de la carrera por el bosque de la Vallesa. Y, en el «remoto» caso de que se pierda el recurso contra las multas, «se organizarán actos para recaudar el dinero para pagarlas».