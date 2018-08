Un grupo de ultras revienta el concierto de la Primitiva en Paiporta

Paiporta celebró ayer el tradicional concierto de San Roc ofrecido por la Banda Primitiva del pueblo, un acto solemne y popular en el municipio al que cada año asisten los paiportinos y paiportinas en las fiestas populares. Sin embargo, la noche estuvo marcada por una pitada organizada por parte de un grupo de ultras en protesta por la actuación del grupo de rock Riot Propaganda el pasado sábado. El contrato de este grupo había sido criticado por el Partido Popular semanas antes a través de las redes sociales.

Así, durante el intermedio del concierto de anoche, en el momento en el que la alcaldesa, Isabel Martín (Compromís), se levantó para realizar su discurso, el grupo de ultras comenzó a pitar a modo de protesta mientras la primera edila hablaba. Al observar tal tensa situación, los miembros de gobierno municipal se alinearon al lado de Martín para mostrarle su apoyo. Inmediatamente después, el público asistente al concierto comenzó a aplaudir y a ponerse en pie para acallar los abucheos. También se levantaron a continuación los miembros de la oposición.

La convocatoria había sido difundida los días anteriores a través de redes sociales. Entre el público observando la pitada estaba el líder de España 2000, José Luis Roberto así como miembros de este partido de ultra-derecha.

Luis Ródenas, presidente de la Banda Primitiva de Paiporta y exconcejal del Partido Popular ha expresado que le pareció "muy mal" que escogieran ese acto para realizar la protesta: "el intermedio no es el momento para realizar una protesta así". A pesar de que ha admitido el malestar que hubo entre los músicos que se encontraban en el escenario, "al comenzar a tocar, el concierto se desarrolló con normalidad y se calmó todo".

Por su parte, algunos músicos con los que ha podido hablar este periódico han apuntado que "mezclaron un conflicto ideológico con un acto cultural" y que, a pesar de que algunos miembros de la banda sí sabían que la pitada podía realizarse, no esperaban algo "tan desagradable". "Nos quedamos fríos", han explicado a Levante-EMV. "Todo esto se lo comió la banda, yo no sabía como reaccionar...pensaba ´yo me levanto y me voy, ¿cómo es posible que nadie se mueva?´", ha añadido una de las componentes de la agrupación. "En cuarenta años no nos había pasado. A pesar de lo desagradable de la situación, los músicos fueron muy educados y estuvieron en su sitio. Al fin y al cabo, estábamos allí para hacer música como cada año", explica otro músico.

La alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín ha expresado en redes sociales, tras el incidente acontecido anoche, "todo su apoyo a la Primitiva y a sus músicos" que tuvieron que "aguantar los ataques de grupos fascistas de extrema derecha en uno de los actos más importantes, solemnes y emotivos de las fiestas del pueblo, el concierto de San Roc".

Asimismo, la primera edila ha dicho estar "orgullosa el pueblo de Paiporta que se ha levantado y ha acallado a los fascistas con sus aplausos". "Muchas gracias a los compañeros y compañeras del equipo de gobierno que han estado a mi lado y a todas las personas que desde vuestros asientos me habéis dado apoyo", indica. "El concierto no podía acabar de mejor manera que con ´la canción del pueblo´ de Los Miserables y con todos los músicos en pie", ha concluido la mandataria.