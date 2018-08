Alfafar propone una mesa con Sedaví y Benetússer para combatir las plagas

L´Ajuntament d´Alfafar, a través de la Concejalía de Sanidad, ha realizado durante estas semanas un tratamiento extraordinario contra mosquitos y cucarachas en la vía pública, parques y jardines. Estos tratamientos se han realizado tras las aportaciones vecinales y el análisis e informe de los técnicos municipales, que han indicado que las altas temperaturas, la humedad persistente en el ambiente, unido a las lluvias primaverales y a cercanía geográfica de Alfafar al Parque Natural de la Albufera, han producido un aumento de población de estos insectos.

Así, el consistorio se ha querido adelantar a posibles problemas en los próximos meses disminuyendo la población y frenando la reproducción de estos insectos, reforzando así las áreas de prevención y salud pública en estos aspectos. Cabe recordar que, en previsión de las altas temperaturas de este verano, se adelantó un tratamiento al mes de junio para así tener cabida este extraordinario en el mes de agosto, y poder realizar un tratamiento más completo y efectivo.

El tratamiento ha constado de dos partes. En primer lugar, se realizó una primera batida por toda la población tratando las alcantarillas e imbornales, según estipula el contrato. Posteriormente, tras inspección del técnico de medio ambiente, acompañado por el concejal de sanidad, se reforzó aquellas zonas en las que aún permanecían insectos. Así pues, el tratamiento ha tenido una duración de 9 días, empleando durante 8 horas al día a dos equipos de trabajo repartidos por el municipio. Estos equipos iniciaban su trabajo a las 5.00 para aprovechar la oscuridad y las menores temperaturas y hacer más efectivo el trabajo.

El concejal de sanidad, Eduardo Grau, ha manifestado su preocupación respecto a este tema, y la falta de medios que desde las administraciones locales están sufriendo. "Este tema es de competencia local, sin embargo, hoy en día, no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta. Hace falta un plan comarcal, provincial o autonómico para estos casos, ya que nuestros municipios son colindantes y no podemos asegurar la efectividad si no coordinamos los tratamientos", indica el edil.

El ayuntamiento ha impulsado además varias iniciativas respecto a este tema, como es la solicitud a la Mancomunitat de l'Horta Sud de coordinación a la hora de realizar los tratamientos, para ganar en efectividad, así como la creación de una mesa junto a los ayuntamientos de Sedaví y Benetússer para tratar estos problemas.

"Es necesario que estos tratamientos sean lo más coordinados posibles. No puede ser que estemos a mitad de agosto y conselleria aún no haya sacado la convocatoria de ayudas contra el mosquito tigre de este año. O que ni Mancomunidad ni Diputación tomen cartas en el asunto. Es un problema que estamos sufriendo todos los municipios de la zona y nadie nos ayuda a ponerle una solución." Ha añadido Eduardo Grau.