El PP cree que el tripartito fomentó la pitada con su gestión

El Partido Popular de Paiporta ha emitido un comunicado a través de las redes sociales en el que muestra su "apoyo y felicitación" a la banda la Primitiva de la población "por el magnífico concierto" que realizó en la noche anteriora Sant Roc. En esa velada, un grupo de ultras y otros vecinos del municipio realizaron una sonora pitada con abucheso a la alcaldesa Isabel Martín (Compromís), durante su discurso, y al equipo de gobierno, antes de que empezara la actuación.

Dado que en un momento dado y en medio de los pitidos, el público se levantó e inició una ovación a la banda que acalló los abucheos, los integrantes del Partido Popular también lo hicieron, este grupo ha aclarado su postura. cuando."Nos levantamos y aplaudimos en señal de apoyo y respeto a la banda y nos sentamos cuando inició su discurso la alcaldesa", manifiestan.

Sobre la "sonora pitada" que recibió Martín durante su discurso, el Partido Popular ha manifestado que "que la convocatoria fue realizada por una vecina de Paiporta cuyo vínculo con nosotros no va más allá de la cortesía y las normas de la buena educación".

No obstante, el PP considera que la pitada estuvo motivada por la gestión que está realizando el gobierno local. "Si usted cree que la pitada fue secundada única o mayoritariamente por personas ajenas a esta población vive de espaldas a la realidad", le dicen los populares a la alcaldesa, además de añadir que "si usted y su equipo no hubiesen impedido la protesta en la entrada del Ayuntamiento, los días en que se convocaron los dos último plenos, ocupándola por sus allegados e impidiendo con una valla la entrada a sus detractores quizá algunos hubiesen evitado estar con sus pitos".

Los populares consideran que el tripartito lleva "más de tres años intentando imponer su criterio a propios y extraños" lo que "ha provocado la indignación de la población". "Sus provocaciones han sido constantes, han alimentado la ira, el odio y la polémica", considera el PP.

"No hace tanto, usted y sus allegados más íntimos estaban pito en mano provocando y pitando no sólo a políticos, también a las Falleras Mayores e infantiles de la población, tampoco les importó que una falla tuviera su mascletà, también había músicos en esa ocasión.Cuando ustedes pitan, cuando ustedes hablan de guillotinas no pasa nada.... pero ¡ay! si los pitos cambian de bando", concluye el PP.