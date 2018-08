El PP de Paterna denuncia a Fulgencio el conflicto por el despacho

La portavoz del Partido Popular de Paterna, María Villajos, ha aprovechado la visita, esta mañana, del delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, a Paterna, para denunciarle la situación en la que han quedado después de que la Policía Local, por orden del gobierno, colocara un candado en su despacho que les impide entrar.

Villajos le ha explicado el conflicto y le ha insistido en que no pueden "entrar en un despacho precintado" ya que "él como delegado sabrá que si se precinta algo no se puede entrar". Los populares han insistito en que ahora no pueden ver decretos o actas ya que no tienen acceso a sus ordenadores con su firma digital.

"Nos impiden nuestro derecho a hacer oposición. Esto no ha ocurrido nunca en España, un país afortunadamente democrátic0", la ha manifestado Villajos a Fulgencio.