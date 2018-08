Marcos Lerma y Mar Puche ganan la Volta a Peu de la Canyada

Con más de 300 de corredores y corredoras por el casco urbano de la Canyada y por la zona del bosque de la Vallesa que ardió en 1994 se celebró la Volta a Peu de esta zona residencial de Paterna, que cumplía este fin de semana su XIV edición. El senior Marcos Lerma del Orero Paterna Runners (con dorsal 142 y un tiempo de 00.20.10) y la veterana Mar Puche López del AGM Team (con dorsal 106 y tiempo de 00,26,14) vencieron en esta prueba que es tanto deportiva como reivindicativa.

Respecto al resto de la clasificación, en Sub-18 masculino, ganó Alejandro Pérez Castellote (Fent Cami Mislata) seguido de Marcos Castelló Pérez (Avant Moncada) y Félix Rodríguez Cocera (Fent Cami Mislata). En esa categoría femenina, ganó la independiente Judith Iníguez Martínez.

En Sub 20 masculino, el oro fue para el independiente Alejandro Carrión, seguido de Hugo Balderas (Allez Les Bleus) y Manuel Pastor Ripoll (Facultat d'Economia-Universitat de València), mientras que en la modalidad femenina no hubo corredoras. Lo mismo pasó en Sub 23 con las mujeres; el podio de hombres lo ganó Andrés Garrido Cervera (CA Quart De Poblet), seguido de los independientes Nacho Romero Benlloch y Álvaro Mercado Martínez.

En senior masculino, venció el también ganador absoluto de la carrera, seguido de Juan José López Villanueva (Redolat Team) y de Ángel Méndez Medina (Serrano Club Atletismo). En femenino, An Karina Cayalo Alvis (Orero Paterna Runners) logró la primera posición, seguida de María Cortina Teodoro (Training Planet) e Isabel Chaparro Navarrete (Orero Paterna Runners).

En veteranos A fue Ricardo Ibánez García (Correliana) el vencedor, seguido de Luis Aparicio Manzanares (Hcb Entrenamiento Personal) y Jose Vicente Jiménez Jiménez (Orero Paterna Runners). Y en en femenino de esta misma categoría ganó la vencedora absoluta de la Volta a Peu, Mar Puche López, seguida de la independiente Margarita Paucar Quedada y Tamara Roca Borrás (Orero Paterna Runners).

En veteranos B, el vencedor fue Francisco Martín Alfaro (Www.angelasabater.com) con Domidor Avalos Redondo (Orero Paterna Runners) y Manuel Garrido Contreras (Pas A Pas - La Canyada), en segunda y tercera posición, respectivamente. Y en mujeres, venció Pilar Gómez Martínez (Ado), seguida de las independientes Estefanía Navarrete y Mayte Mazcunán Villarreal.

Finalmente, en veteranos C masculino, el triunfo fue para el independiente Jaime Blasco Belda, seguido de José Vicente Sabater Rabadén (Www.angelasabater.com) y de Diego Ramírez Munoz (SM Club Esportiu Universitat de València). En femenino, la independiente Isabel Casa Álvarez venció en la prueba, seguida de Pepa Cortell Mateo (l'Eliana Running) y de Pilar Pascual Quilez (Orero Paterna Runners).

Antes de la prueba de los adultos, se celebró la Volta a Peu infantil, que reunió a unos 200 niños y niñas quieres realizaron un tramo urbano.

Protesta por las sanciones

Durante la carrera, representantes de la Mesa de Arbolado de la Junta de Barrio instalaron un mesa para explicar su trabajo en estos dos años e informar de las multas que han recaído en un grupo de activistas que intentaron paralizar la poda de un eucalipto monumental. Algunas de las personas participantes en esa protesta, realizada en abril, han recibido sanciones de más de 600 euros, a raíz de la denuncia que elevó la Policía Local a la Delegación del Gobierno. La AVV prepara ahora un recurso.