En busca de l'Angelet de la Carxofa

Alaquàs es prepara per a triar els seus àngelets, els xiquets o xiquetes que cantaran la Carxofa els dies 8 i 9 de setembre. Un grup de 25 aspirants ha estat treballant amb la professora Rut Garcia. En les classes, que s´impartien en les instal·lacions de la Unió Musical, milloraven l´entonació, matisaven la pronunciació o assajaven el ritme correcte per a cantar el motet.

El Cant de la Carxofa s´interpreta històricament a Alaquàs, Aldaia i Silla, així com al barri del Carme de València i a la pedania de Castellar-Oliveral. En els últims anys, també l´han recuperat els municipis de Quart de Poblet, Picassent i Catarroja. Tots junts preparen una petició a la Generalitat Valenciana perquè el Cant de la Carxofa siga declarat Bé d´Interés Cultural.

A Alaquàs, des de fa 20 anys, per a triar als dos àngels es realitza una convocatòria pública. L´associació d´Amics i Amigues de la Carxofa és l´encarregada d´impulsar tota la iniciativa amb el Musical i les clavaries principals.

En l´edició de 2018, s´hi han introduït algunes novetats. La primera és que al novembre es va obrir el termini per a una experiència pilot: crear un cor de la Carxofa. Els xiquets i xiquetes que es van apuntar han rebut classes durant dos trimestres cada 15 dies sobre aquest cant. I, de forma paral·lela, en abril es va realitzar la convocatòria habitual per a buscar a l´àngelet, a través dels col·legis. Aquest segon grup ha rebut classes intensives en agost.

Els aspirants s´enfrontaren ahir a la preselecció tècnica on es triaren sis candidats, tres per a la Carxofa del Crist (Pablo Cayón, Paula Company i Albert Muñoz) i tres per la de la Verge (Paula Arribas, Marcel Muñoz i Lucia Navarro). Aquests xiquets passen a la Prova de Veu pública el dilluns 3 de setembre al Castell i se sotmetran al veredicte del jurat popular.

A la Prova de Veu de l´àngel acudiran aquest any nombroses personalitats i representants autonòmics.



Reconeixement



D´altra banda, eixe dia es lliurarà la Carxofa d´Honor, un premi que instituït enguany i que rebrà l´empresari Miguel García Besó, que sempre ha col·laborat en l´edició del material de la ´Carxofa´ i «és un gran amant d´aquesta tradició».