Una cordà en mans de les dones

El programa del foc d´Alaquàs també porta enguany algunes novetats. La més important és que, per primera vegada en la història, un grup de dones serà l´encarregat d´organitzar la «cordà de Sant Miquel», que se celebra en la matinada del 4 al 5 de setembre. La raó és que la clavaria de Sant Miquel no tenia representants enguany i un col·lectiu de xiques va decidir assumir-la, amb tots els actes que comporta: la cordà i la pujà amb coets.

Per als dos actes, les clavariesses de Sant Miquel tenen l´assessorament de l´entitat Amics i Amigues de la Cordà. «Les dones que participen en la ´cordà´ gran ens han explicat com hem de protegir-nos i etc. Hem llogat la roba de pell en Paterna i ens han prestat els cascos; ja estem preparades», indica una de les representants del grup. «Sabem que la nostra serà un punt d´inflexió en la festa», reconeixen.

Per al president d´Amics i Amigues de la Cordà, Damian Taberner, «es un fet important que aquestes dones facen la seua cordà i esperem que algunes continuen aquesta afició». De fet, el col·lectiu ha instituit enguany un premi, el de «Coeter d´Honor», que va lliurar ahir a les clavariesses de Sant Miquel, pel pas que han donat en aquesta ocasió.

D´altra banda, com que per a 2018 no hi ha clavaris del Crist, serà Amics qui s´encarregue de la Cordà gran, en la matinada del 8 al 9 de setembre. Un total de 1.399 dotzenes de coets es cremaran al carrer Major. Hi haurà 80 tiradors acreditats en 24 punts (dos caixons) i tres persones controladores. «Per a nosaltres és un repte estar al front de l´organització perquè sempre hem estat donant suport als clavaris», explica Taberner. La novetat és que enguany s´han adquirit els braçalets identificatius que ajuden a localitzar a tiradors i personal de control dins del recinte.

Prèviament, col·lectiu comença la seua festa el dia 3 amb la Cordà infantil, per a la qual cosa ahir va oferir el curs CRE als xiquets i xiquetes inscrits. S´utilitzarà foc gelat especial per a xiquets i podran entrar participants a partir dels 10 anys. El dia 4 de setembre, Amics celebra el Sopar de germanor. I el dia de la «pujà» de la Mare de Déu de l´Olivar, el grup de tiradores i tiradors adults estarà precedit també per xiquetes i xiquets.