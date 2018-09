"Estem treballant amb la resta de pobles perquè la Carxofa siga BIC"

P Quines són les novetats en les festes 2018?

R. Hem volgut vincular les festes amb el Centenari del Castell d´Alaquàs, per això es Castell és protagonista del llibre amb set relats curts i de #UnesFestesPerALaHistòria, lema encunyat per relacionar-ho amb #UnCentenariPerALaHistoria. A més, ha nascut una Colla de Dimonis d´Alaquàs, amb gent del poble, que feu ahir el Correfoc d´inici de les Festes. La instal·lació de punts violeta, entre ells en la XXIV edició del FRA, i la celebració de l´Alaquàs Gaming Festival són altres fets destacables.

P Quin percentatge del programa de festes aporten clavaries, col·lectius i penyes del poble?

R La participació i col·laboració dels col·lectius festers, clavaries i penyes és fonamental, no serien les Festes d´Alaquàs sense ells. Destacar que la clavaria de Sant Miquel és portada avant per un grup valent de xiques. I que les clavariesses dels Dolors faran una passejà perquè no hi ha processó.

PCom va el procés de col·laboració amb la resta de pobles de la comarca per a aconseguir que la Carxofa siga BIC?

R Ens hem reunit amb representants d´Aldaia, Silla, Picassent, Catarroja i l´Església de Carme de València, per elaborar una proposta i fer una petició per al conjunt de Carxofes de l´Horta. D´ací a poc temps tindrem el treball conjunt elaborat i esperem ser BIC molt ràpid.