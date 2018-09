Les 'doloroses' reivindiquen la seua festa i faran una «passejà»

«La festa de la Mare de Déu dels Dolors no és sols festa. És devoció, tradició i cultura». Així ho varen expressar ahir les representants de la clavaria dels Dolors d´Alaquàs. Enfront de la supressió d´aquesta festa (i la de l´Assumpció) fa dos anys per part de la parròquia a la qual pertanyen, per considerar que havien perdut el seu sentit, per segon any consecutiu, les festeres més joves s´han plantat.

El col·lectiu de 2018 farà la festa el dia 4, anirà a missa i desfilarà amb la seua Mare de Déu. Encara que no serà la imatge tradicional que es guarda dins del temple perquè l´església no autoritza que s´utilitze, les clavariesses 2018 al costat de les dels dos anys vinents han comprat un altre tipus d´imatge amb una despesa de 2.000 euros i eixiran al carrer. «Si la Verge no està en el carrer, no és igual la festa», expliquen. I així, 22 basquinyes, 16 clavariesses, i la Mare de Déu desfilaran acompanyades per les danses del Grup l´Olivar amb gegants i cabuts, i per una banda de música. «No es pot dir processó perquè no eixirà un rector. Serà com una ´passejà´ o un trasllat», expliquen. Acabades les festes, eixa imatge «es quedarà per al poble i la custodiarà l´ajuntament», indiquen les festeres.

Prèviament, el grup oferirà el dia 3 de setembre una activitat de jocs infantils. I el dia 5 de setembre, el col·lectiu realitzarà un homenatge a les clavariesses dels Dolors de fa 25 i 50 anys. El dia 7 de setembre, participaran en l´ofrena i eixa nit oferiran una discomòbil.



Reivindicar la història

De forma paral·lela, les clavariesses dels Dolors 2018 han organitzat una exposició per a donar a conéixer les arrels de la festa que es va inaugurar ahir. Consta d´un total de 24 vestits des de 1944 fins a 2015, prestats per festeres d´altres anys, així com d´unes 50 fotos. El vestit més antic és el de Maria Esteve, de 1944.