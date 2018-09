Cruce de acusaciones entre el gobierno local y EU de Aldaia

La guerra entre el gobierno local socialista y el portavoz de Esquerra Unida Verds, Juanjo Llorente, prosigue. En las últimas semanas, el ejecutivo y el edil han intercambiado diversas acusaciones a cuenta de las diversas denuncias que EU ha interpuesto en distintos órganos y que han sido fallidas.

De este modo, el Consell de Transparència inadmitió dos denuncias del concejal contra el gobierno de Aldaia. Una de ellas era la "falta de información" en un pleno municipal sobre una sentencia pendiente de recurso. El gobierno socialista indicó que la norma general en el municipio es informarde las sentencias "cuando son firmes" y no quedan recursos por resolver. El Consell de Transparència ha inadmitido esta denuncia "por falta de competencia".

Para el PSOE, la situación "vuelve a poner de manifiesto que el concejal Llorente va a todas las instancias que son gratis a denunciar cosas, toque o no toque". Para EU, no obstante, la visión es distinta. "Está claro que la inadmisión no se debe a falta de justificación de la reclamación presentada. Prueba de ello es también que el Consell de Transparencia me señala que puedo ir al Contencioso-Administrativo, naturalmente pagando de mi bolsillo los costes onerosos que ello supone, a diferencia del alcalde de Aldaia que utiliza el servicio jurídico privado que paga el ayuntamiento", dice Llorente.

Por otra parte, el 4 de diciembre Llorente volvió a denunciar en el Consell de Transparència, que la información de la propuesta del presupuesto municipal para 2018 "era incomprensible" y que "no cumplía con los principios de transparencia". En este caso, el Consejo de Transparencia desestimó la denuncia. "No es la primera vez que esta persona sufre confusiones económicas, ya que hace meses tuvo que retirar una moción que acusaba al gobierno local de subir el IBI, porque en realidad lo que hacía era bajar este impuesto", critica el gobierno local.

Los socialistas lamentan que estas dos nuevas denuncias inadmitidas confirman que el concejal Juanjo Llorente "está llevando a cabo una campaña de descrédito contra el gobierno local de Aldaia, utilizando para ello las denuncias en los estamentos que son gratis, sin mas justificación, con el objetivo de ensuciar la política local".

Con todo, Llorente considera que "lo verdaderamente importante es que la opinión pública conozca la actuación de este gobierno socialista, en temas tan sensibles como su pretensión ocultada de tratar de reducir la indemnización a la viuda de un trabajador municipal fallecido, por accidente laboral y negligencia probada del Ayuntamiento".

Denuncia en la Fiscalía

De forma paralela, Llorente hacía público hace unos días que también la Fiscalía le ha archivado una denuncia sobre el servicio externo de gestión de nóminas y que quejaba de la falta de herramientas que tiene el sistema para controlar determinadas irregularidades que cometen los ayuntamientos. Ahora, el PSOE le exige que haga público el texto de la denuncia que presentó.