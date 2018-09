Paterna regulará el uso de los patinetes en la vía pública

El Ayuntamiento de Paterna está preparando una ampliación de la Ordenanza Municipal de Tráfico para regular el uso de los patinetes en la vía pública de su término municipal.

Así lo ha anunciado hoy la concejala de Seguridad, Núria Campos, quien ha avanzado que "el objetivo es reglamentar de una manera más completa el tránsito de este tipo de vehículo, estableciendo por donde pueden circular y por donde no, si deben llevar o no elementos reflectantes, etc. para mejorar la convivencia en el espacio público entre peatones y vehículos y garantizar una movilidad segura".

"Con la ampliación de la ordenanza", ha continuado la edila socialista, "buscamos adecuar nuestro reglamento a la realidad actual, ya que cada vez es más frecuente el uso de patinetes en las ciudades". Asimismo, ha recordado que "la actual ordenanza municipal de tráfico sí que contiene una normativa específica para los usuarios de bicicletas y lo que vamos a hacer es extenderla y adaptarla a los usuarios de patinetes".

En este sentido, Núria Campos ha avanzado que "la nueva ordenanza también recogerá el uso del casco en los usuarios de bicicletas y patinetes, estableciendo que por el casco urbano, los menores de 16 años deberán utilizar casco cuando circulen mientras que fuera del casco urbano, todo el mundo deberá ir provisto de este elemento de seguridad".

Por último, la concejala ha precisado que también se creará una mesa de trabajo, en la que participarán representantes de las áreas de Movilidad, Policía Local y de Usos Municipales, para reglamentar el servicio de patinetes y tener ya regulada esta actividad por si en un futuro se quisiera prestar este servicio en el municipio.