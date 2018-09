L'assemblea de Compromís recolza l'eixida del "Govern del Batà"

Totes les persones afiliades i simpatitzants de la coalició valencianista dóna suport a la decisió del grup municipal presa la passada setmana.

Afiliats i simpatitzants de Compromís per Paterna han votat per unanimitat donar suport al grup municipal de la formació valencianista que va eixir del "Govern del Batà" després de la decisió unilateral de l´alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, d´encetar l´expedient de requalificació per dur a terme Puerto Mediterráneo.

Els afiliats i simpatitzants han entès com "inadmissible" l´actuació de Sagredo que ha "donat l´esquena" al seu soci de govern, després de les "innumerables mostres de deslleialtat i tensions" durant els quasi dos anys de co-govern. " A Compromís per Paterna totes i tots entenem que aquesta última maniobra de Sagredo ha sigut determinant per tal de trencar el pacte després de creuar la línea roja que coneixia des d´un primer moment", ha declarat el portaveu municipal de Compromís per Paterna, Juanma Ramón.