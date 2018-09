Oltra insiste en la saturación de centros comerciales

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha vuelto a pronunciarse sobre el futuro de Puerto Mediterráneo, durante la rueda de prensa tras el pleno del gobierno valenciano. La dirigente de Compromís ha asegurado que la Generalitat "valorará el proyecto cuando pase por el órgano de control y gestor de la conselleria de Vivienda. Lo mejor para establecer los proyectos estratégicos hace falta atender a informes independientes que no tengan interés económico, y de eso hemos tenido experiencia anterior".

De todas formas, Oltra volvió a remitirse a "los informes más solventes" para mostrar sus reticencias al proyecto. Así, ha recordado que los citados informes "advirtieron hace dos años de la saturación de centros comerciales con más de 325 metros cuadrados por 1000 habitantes. Entre 200 y 325 metros dicen que está el equilibrio. En la provincia de Valencia tenemos 409 metros por habitante, es decir, está saturada".

"A partir de ahí, si lo que vamos a hacer es mover el tablero pero no avanzar€ hay que pensarlo bien. Nosotros planteamos un sistema sostenible que procure creación de empleo estable, no que quite empleo a otro sitio€ por no hablar del comercio de proximidad que se resiente. El pequeño comercio crea ocupación por el trato directo. El comercio minorista es el 10´9 en España de la actividad comercial", ha expuesto la vicepresidenta. Así, Oltra ha apuntado que las empresas comerciales valencianas "representan el 10´6% del total español. Hay que encontrar el equilibrio. Si una consultora dice que hay saturación, hay que hacer caso. Todo esto pasará por los órganos adecuados".