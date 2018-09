'Sí' a los menores, 'no' a las multas

Durante la asamblea, las asociaciones de Favepa volvieron a posicionarse a favor de la instalación de un centro de menores en Montecañada. La actuación está paralizada después de que el pleno aprobara una moción del PSOE suspendiendo licencias mientras se elabora un estudio sobre los usos que contempla el PGOU y una posterior consulta ciudadana. La Generalitat llevó el acuerdo plenario a los tribunales y el centro está bloqueado.

Favepa se pronunció en la asamblea, en contra de las denuncias (de 601 euros) a vecinos y vecinos de la Canyada con motivo de la protesta que realizaron para evitar la tala de un eucalipto en el barrio. La Policía Local abrió los expedientes y los remitió a la Delegación del Gobierno para que se les aplicara la Ley Mordaza.

Durante el cónclave también analizaron hasta una veintena de reivindicaciones: no existe un modelo de ciudad, no se celebran auditorias respecto de los distintos periodos de gobierno municipal, no se hace el seguimiento de planes como Actúa o presupuestos participativos, construcción de pasos a nivel para peatones, bajada del recibo del agua, la construcción de un centro de día para mayores y la creación de un centro de especialidades. «Puerto Mediterráneo no debería limitar toda la acción municipal de un ayuntamiento que debe velar por el bienestar social global de sus vecinos y vecinas respectos a las cuestiones pendientes», indican desde Favepa. Por ello, pedirán una reunión con el alcalde Juan Antonio Sagredo para preguntarle por esta y otras cuestiones.