Rechazo vecinal a Puerto Mediterráneo

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna (Favepa) ha dicho 'no' a Puerto Mediterráneo. Así lo acordó el martes durante una asamblea en la que, entre otros puntos, se abordó la construcción del centro comercial y de ocio en el paraje de les Moles. En el cónclave se citaron seis de las once asociaciones y todas se mostraron contrarias el proyecto.

Apenas cinco días después de que se rompiera el Pacte del Batà, precisamente por el inicio del expediente para la ejecución del proyecto, Favepa celebró una asamblea en la que Puerto Mediterráneo centro parte del debate. Según explica su presidente Jesús Fernández, el rechazo de Favepa a Puerto Mediterráneo se centra en tres pilares. El primero el medioambiental. «El proyecto va a afectar al paraje de les Moles», comenta. También al laboral. «Se habla de que se van a crear muchos puestos de trabajos, pero ya tenemos experiencia con este tipo de instalaciones que dicen que contratan a muchos vecinos y en apenas unos meses, quedan muy, muy pocos», apuntan desde la federación vecinal. Por último, alertan del colapso de tráfico que causará el complejo comercial. «Si ya de normal la carretera de Ademuz tiene mucho tráfico, cuando vengan esos millones de visitantes que anuncian, se va a producir un colapso que va a afectar a los barrios de Valterna, Lloma Llarga, la Coma o Alborgí», asegura el presidente. En definitiva, «no entendemos que se haga un centro comercial y de ocio cuando no hay una demanda importante y que provocará que se cierren otros alrededor causando un alto perjuicio», defiende el presidente.

Además, según Fernández, los asociaciones rechaza que quieran «mandar por encima de los políticos», pero «creemos conveniente que se nos consulte y tengamos capacidad de opinión». En este sentido, recuerda que la Carta de Participación, que costó muchos meses de modificar y que logró el respaldo de todos los partidos políticos, incluye que «en cuestiones o proyectos que afecten a la vida vecinal debe consultarse».



Bosques del Túria y Les Moles

Por su parte, la Coordinadora per la Protecció de Les Moles y la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria han exigido al alcalde Sagredo que «retire la solicitud de recalificación urbanística para beneficiar a Intu Mediterrani y se inicie un debate sobre el modelo de ciudad que se quiere para Paterna. Un debate abierto a todas las posibilidades y que no esté teledirigido por una administración, el ayuntamiento de Paterna, que ha demostrado por activa y por pasiva, estar a las órdenes de la multinacional británica y no al servicio de las ciudadanas y ciudadanos de Paterna. Este proceso de Participación Ciudadana ha de ser previo a cualquier trámite y sólo puede ser tutelado por las instituciones de participación elegidas por la ciudadanía: Consejo Territorial de Participación y Juntas de Barrio».