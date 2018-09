Mislata: Barracones a la espera de la obra

En el CEIP Maestro Serrano de Mislata, padres y madres se arremolinaban ayer en ambas acera esperando a la entrada de sus hijos.El colegio tiene barracones desde hace muchos años y el Ayuntamiento de Mislata ha acordado con la Conselleria de Educación construir uno nuevo en el barrio del Quint II. «No sé si a nosotros nos llegará el nuevo colegio, pero a mí me fastidiará porque yo vivo en esta misma calle», confesaba una madre. «Creo que no nos pillará. Para eso hacen falta muchos años», explicaba otra madre, en este caso de una hija de siete años. Indicó a Levante-EMV que quería cambiar a su hija a otro centro de la avenida del Cid, pero no ha podido ser. Aunque la mayoría de madres y padres coincidieron el rechazar los barracones, defendieron que las instalaciones están bien.