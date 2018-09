La comisión Divendres de Massanassa organiza una carrera solidaria

La falla Divendres de Massanassa ha organizado una carrera solidaria el próximo sábado 15 de septiembre con el objetivo de recaudar fondos para la asociación Down- Valencia Treballant Junts. La presentación del acto benéfico se ha celebrado en el salón de plenos con la asistencia del presidente de Down – Valencia, Mateo Sansegundo; el representante del equipo inclusivo Down Valencia Running, Luis Ramos; el organizador de la carrera, Víctor Marín; el presidente de la comisión, Jonatan Molina; y el alcalde de Massanassa, Paco Comes Monmeneu. La mesa se ha completado con Blanca y David que han contado sus experiencias en la asociación.

La carrera se celebrará a las 19.00 horas, con posibilidad de correr los seis kilómetros o participar en la caminata, previa inscripción solidaria en www.cronorunner.com de cinco euros.

El alcalde, Paco Comes Monmemneu ha animado a toda la localidad a participar en el evento benéfico y ha felicitado a la comisión por su trayectoria solidaria en su cuarto año organizando la carrera benéfica.