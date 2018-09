Afadima acusa al gobierno de Manises de mentir

Afadima, hasta ahora gestora del centro ocupaciónal Francisco Tarín de Manises, ha respondido al equipo de gobierno de haber "padecido un ataque de amnesia al decir que en ningún momento se ha producido enfrentamiento" con la entidad. "Ya no se acuerda del lamentable espectáculo que ofreció el alcalde de Manises junto con el concejal de Asuntos Sociales en la Asamblea General de AFADIMA de 2017 cuando pretendían que el Ayuntamiento formara parte de una entidad privada, es decir, AFADIMA".

"También se les ha olvidado que, en relación a los despidos de 4 trabajadores del Centro Ocupacional, el Ayuntamiento no escuchó en ningún momento a AFADIMA, pero no dudaron en apoyar públicamente a los trabajadores (existiendo documentación gráfica en los propios medios de comuncación), incluso participando en una manifestación no autorizada (no tenía los permisos oportunos) a las puertas del Centro. Cuando su labor como Ayuntamiento debería haber sido la de mediar entre las partes. Por cierto, realizado el juicio sobre los despidos se han declarado procedentes, es decir, que los despidos son conforme a ley. Y como estos ejemplos podríamos citar muchos más en los que el Equipo de Gobierno, durante más de tres años, ha intentado imponer su voluntad sin consultar con la Asociación de Familaires y Discapacitados de Manises".

"También mostramos nuestro desacuerdo cuando el alcalde indica que ha sido un proceso transparente y que ha tardado muchos meses en ponerse en marcha. Desde febrero a agosto han trascurrido seis meses de despropósitos por parte del Ayuntamiento con el fin que AFADIMA dejara de gestionar el Centro Ocupacional. Para nuestra entidad han sido 6 meses muy largos porque sólo nos hemos encontrado zancadillas por parte del Equipo de Gobierno. Y si transparencia llamamos a publicar unas bases para el concierto donde se premia más los años de existencia de la entidad que el proyecto del Centro, entonces ha sido un proceso transparente. Si transparencia es indicar que se ha de subrogar a parte del personal y no a todos los trabajadores como establece la ley, entonces ha sido un proceso transparente", afirman

"Pero nuevamente hemos de corregir al Ayuntamiento cuando dice que todos los salarios de la Asociación son pagados con la subvención de la Consellería. El Alcalde continúa confundiendo el Centro Ocupacional con la Asociación. La Consellería subvenciona un personal que considera mínimo para el funcionamiento del Centro, pero eso no significa que la Consellería subvencione a todos los trabajadores de AFADIMA. Y no hay ningún problema de gestión sino de liquidez, la cual ha sido provocada por la incompetencia de nuestro Ayuntamiento:

de esa subvención de la Consellería, el Ayuntamiento debe a AFADIMA julio y agosto, encontrándose debidamente documentado desde enero hasta agosto.

- además, este año AFADIMA no ha recibido todavía ni un euro de la subvención que supuestamente le ha otorgado el Ayuntamiento. El motivo que nos dan es que han perdido la justificación de la subvención de 2017 (presentada en tiempo y forma por parte de la asociación). A fecha de hoy, todavía no han dado el visto bueno a esa justificación y tampoco han notificado la concesión de la línea nominativa de 2018 a favor de AFADIMA (aunque está aprobada en los presupuestos)", aseguran

"Es decir, desde enero hasta agosto la Asociación de Familaires y Discapacitados de Manises ha sufragado todos los gastos del Centro Ocupacional con fondos de la entidad y con pólizas de crédito bancarias, lo que ha provocado la falta de liquidez en la que ahora mismo se encuentra", inciden.

"No entendemos cómo se atreve a hablar de temeridad cuando el Equipo de Gobierno, con el afán de que AFADIMA dejara de gestionar lo antes posible el Centro Ocupacional, en la resolución de adjudicación del concierto se indica que la misma será efectiva desde el día 23 de agosto. En un proceso normal, sin prisas, se hubiera establecido un plazo de transición con el fin de ir zanjando los diferentes tema relativos al funcionamiento del Centro Ocupacional. Pero en este caso parece que eso no interesaba, era más importante que AFADIMA saliera del Centro lo antes posible aunque se hiciera mal y rápido", critican.

"Además se está jugando al gato y al ratón con los trabajadores del Centro ya que el 30 de agosto, la entidad adjudicataria los cita y les indica que sólo van a subrogar a 7 trabajadores del Centro (las figuras que aparecen en las bases del concierto), y que al resto de trabajadores no los pueden asumir. El pasado 6 de septiembre se les vuelve a convocar por la misma entidad y se les indica que están haciendo todo lo posible para quedarse con el mayor número de trabajadores. Parece que el Ayuntamiento no está al corriente de estos acontecimientos o está faltando a la verdad cuando dice que se va a subrogar a todos los trabajadores", alertan.

"Aunque hay una cosa en la que sí hemos de darle la razón al Ayuntamiento: es cierto que han reunido a las familias y les han informado debidamente pero una verdad a medias tampoco es una verdad. Porque el Equipo de Gobierno se vuelve a olvidar que el pasado 27 de agosto, cuando se realizó la entrega de las llaves del Centro Ocupacional por parte de AFADIMA, el Ayuntamiento no había pensado en avisar a las familias, como tampoco habían pensado muchas otras cosas que fue AFADIMA quién las puso encima de la mesa. En todas y cada una de las cuestiones planteadas por la asociación, la respuesta obtenida era "no lo hemos previsto", reconociendo incluso una falta de planificación por su parte", concluyen.