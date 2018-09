PP y Pavalur reprueban a la alcaldesa de Puçol con el apoyo de Compromís

El pleno del Ayuntamiento de Puçol ha reprobado a la alcaldesa socialista Lola Sánchez por su gestión en diversos aspectos, entre ellos el Urbanismo, con los votos a favor del Partido Popular, que promovía la iniciativa, de Pavalur (formación que representa a las urbanizaciones) y de Compromís, hasta hoy socio del PSPV en el gobierno. La consecuencia directa es que el grupo socialista ha anunciado que la mandataria retirará hoy mismo las competencias a los nacionalistas y los expulsará del ejecutivo.

El PP basaba su petición de reprobación, que se ha debatido en una sesión extreordinaria, básicamente en tres puntos. Por un lado, alegaban la obra de construcción de un colector en una de las principales avenidas de la ciudad, que ha generado malestar entre el vecindario. Además, el PP criticaba el mal funcionamiento del servicio de recogida de basura que se presta en el municipio, a través de la Mancomunitat de l'Horta Nord. Y también se recriminaba a la mandataria no haber cumplido el mandato del Consell Jurídic Consultiu por el que debía prestar el servicio de mantenimiento de jardinería a las urbanizaciones.

En la sesión, los populares han contado con el voto de Pavalur y también con el apoyo de Compromís, mientras Ciudadanos y Ara PuÇol se abstenían y el PSPV y EU (también en el gobierno) se han manifestado en contra.

El portavoz de Compromís, Enric Esteve, ha explicado a Levante-EMV que la razón por la que han reprobado a la alcaldesa es que su formación había preparado una moción de urgencia en la que solicitaban la desitución de la concejala de Urbanismo, cuya gestión no comparten, pero finalmente no se ha debatido. "El secretario me aseguró que podía presentarse y que era potestad del pleno decidir su se incluía o no en el orden del día pero hoy en la sesión ha dicho lo contrario, que no era posible por ser un pleno extraordinario", esgrime el edil. Por este motivo, su grupo ha aprobado la reprobación.



Una clarga crisis interna

Hasta llegar al pleno de hoy, se ha sucedido una larga crisis interna en el seno del gobierno local por las desavenencias entre Compromís, que tuvo la alcaldía en la primera fase del mandato, y el PSPV. Los nacionalistas llevan meses denunciando públicamente y a través de escritos internos el "ninguneo" de la alcaldesa hacia sus propuestas y a la hora de consensuar los temas. Y hace una semana, la coalición podió directamente a Lola Sánchez que destituyera a la edila de Urbanismo, además de firmar ella misma una carta reconociento que no ha actuado correctamente. Compromís también recrimina a la alcaldesa "su talante poco dialogante" y que no atiende a los vecinos cuando acuden a plantearle algún problema.

Por su parte, para el PSOE, Compromís "ha adoptado una actitud combativa desde el día que dejó la alcaldía y no aceptado el sistema de toma de decisiones que establecimos en el pacto de gobierno para los grandes proyectos, por el que cada grupo de los tres tenía un voto". Y aunque "hemos intentado reconcudir el asunto en numerosas ocasiones, no ha sido posible por su actitud". Esta misma semana, los socialistas les instaban a replantearse su papel en el gobierno local.

Respecto a la reprobación, los socialistas defienden que la obra del colector era necesaria y que se informó sobre ella a la ciudadanía afectada por diferentes medios. Y respecto a la recogida de basuras, reconocen que no funciona bien pero "no es un contrato directo nuestro sino de la Mancomunitat de l'Horta Nord, cuyo representante del ayuntamiento es precisamente Enric Esteve". Finalmente, en el asunto del cumplimiento del dictamen del CJC, el viceportavoz socialista, Juan Miguel Bayarri, indica que está a punto de licitarse y "si no se ha hecho antes es porue Compromís ralentizó el tema cuando tenía las competencias".



Salida del gobierno

Sobre la situación en la que queda ahora el ejecutivo, Esteve ha indicado que, dado que considera que su formación no ha incumplido el pacto de gobierno, tendrá que ser la alcaldesa la que les retire las competencias. Y, de forma paralla, Bayarri asegura que ya se ha iniciado el proceso para expulsarlos. "Lo que había pasado hasta ahora lo íbamos sobrellevando pero votar la reprobación de la alcaldesa es motivo para retirarles las competencias", indica.