Amigó mantiene el acto en Paiporta pese al boicot de los alcaldes del PSPV

La vicepresidenta de la Diputación de València, María Josep Amigó (Compromís), no tiene intención de modificar la ubicación del acto que celebra mañana en l'Horta Sud sobre las inversiones de la corporación provincial en la comarca, a pesar del boicot de los 12 alcaldes socialistas que han acordado plantarla por considerar que ha de realizarse en la Mancomunitat. La mandataria mantiene la convocatoria, que se ha hecho públicza esta mañana, a las 10,30 horas en el Museu de la Rajoleria de Paiporta.

Para el equipo de Amigó, el museo es el lugar adecuado porque las instalaciones reúnen las condiciones que necesitan, como ya quedó constancia en el otro acto que realizaron allí sobre el plan de inversiones educativas. "Siempre analizamos y atendemos todas las peticiones de alcaldes y municipios que quieren que vayamos allí a explicar un proyecto o a verlo y, en este caso, de l'Horta Sud no hemos recibido ninguna. Si los alcaldes querían que fuéramos a la Mancomunitat, podían haber contactado por teléfono o por mail y hacer la petición. Y si quieren que se realice allí en el futuro, no tenemos inconveniente", han explicado desde la organización del acto.

El gabinete de Amigó considera que "lo importante en el acto de mañana es mostrar que las cosas se hacen de otra forma con este gobierno en la Diputació, porque las ayudas llegan a todos los municipios y con los mismos criterios objetivos, por lo que no es tan importante la ubicación". El equipo de la vicepresidenta ha recordado que en el anterior acto en Paiporta tampoco acudió ningún alcalde socialista.

Por su parte, la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín (Compromís), ha lamentado "el feo" que los que considera sus "compañeros alcaldes y alcaldesas" de la comarca, le han hecho a su municpio al negarse a ir. "Yo siempre he tratado de ir a los actos comarcales cuando la agenda me lo ha permitido, o han ido concejales del gobierno o los técnicos, sin tener en cuenta donde se hacían", indica la mandataria, que además señala como ejemplo actos en Alcàsser, Picassent o Torrent, todos ellos gobernados por el PSPV. "La semana que viene tengo previsto ir al acto del Ideco en el Castell de Alaquàs si los compromisos aquí no me lo impiden", asegura.

Martí ha pedido a los alcaldes y alcaldesas del PSPV que "recapaciten" y "tengan altura de miras" porque "cuando una institución viene a contarnos lo que ha hecho en la comarca o los planes que tiene en el futuro, es importante para los ayuntamientos". La edila pide a los alcaldes del boicot que "piensen en sus municipios y no en su partido, porque eso sí que es electoralista" al tomar este tipo de decisiones.

"Con esta actitud le estamos dando gasolina al Partido Popular. Mañana aquí tendría que estar hablándose de criterios objetivos para adjudicar las subvenciones y no de esta polémica", concluye la alcaldesa.

Los doce alcaldes del PSOE, incluido el presidente de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa, han criticado que, por segunda vez, Amigó haga un acto en Paiporta porque lo ven "electoralista y sectario", y han pedido que se desarrolle en la Mancomunitat de l'Horta Sud, "que es una institución de todos".