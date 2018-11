El Consell bloquea desde hace tres años el plan del centro histórico de Torrent

El plan especial de protección y reforma interior (Pepri) del centro histórico de Torrent y el catálogo de edificios protegidos siguen en un cajón de la Conselleria de Cultura desde hace tres años. Así lo reconoció ayer el alcalde, Jesús Ros, que esta misma semana mantuvo una reunión en Patrimonio para pedir que se acelere, tanto el visto bueno a este documento, como a los proyectos para reurbanizar cerca de una quincena de calles en el área del Pepri y en el barrio del Alter.

Ros dio este toque de atención al Consell porque algunos de los proyectos de las calles llevan presentados en la conselleria desde el mes de mayo y hasta que el consistorio no disponga de la autorización no puede licitarlos. Según los planes municipales, algunos de ellos deberían estar ya adjudicados o en marcha.

Las calles donde se va a intervenir son Sant Francesc, Sant Doménech, Massanassa o la plaza de les Fonts, en el ámbito del Pepri, además de una decena en el barrio del Alter. Patrimonio ha de autorizar cada una de esas reformas y supervisar los materiales que el consistorio prevé utilizar, precisamente porque aún no está aprobado el Pepri.

Este documento de planeamiento junto al catálogo de edificios protegidos se aprobaron inicialmente en la etapa de gobierno del Partido Popular aunque se han visto envueltos en una maraña administrativa que ha provocado que aún no estén vigentes. Aunque al inicio del mandato, el actual ejecutivo remitió cambios, Patrimonio no ha autorizado en tres años el plan, lo que impide la aprobación definitiva.

Con todo, Jesús Ros no considera que, por ello, el centro histórico esté paralizado. «En tres años hemos concedido más de 40 licencias, algunas de rehabilitaciones integrales y otras de reformas», explica. No obstante, cada uno de estos expedientes tiene que ir a la dirección general de Patrimonio de la conselleria y obtener el visto bueno para que pueda ejecutarse. «El trámite es más lento así pero todos los proyectos que cumplen con las normas del Pepri están obteniendo la aprobación», indica Ros.