La Fiscalía pide investigar a Sagredo por mantener el sueldo a la tránsfuga del PP

La Fiscalía de Valencia ha solicitado al Juzgado de Paterna que abra diligencias y cite a declarar como investigado (antes imputado) al alcalde socialista Juan Antonio Sagredo, al considerar que pudo haber cometido un delito de prevaricación por mantener el sueldo a una concejala tránsfuga del PP, pese a los reparos advertidos en varios informes por parte del departamento de Secretaría y de Intervención. Fue una denuncia anónima la que llevó el asunto hasta la fiscalía provincial.

En junio de 2017, M.ª Ángeles Salvador dejaba el PP y pasaba al grupo de no adscritos. La regidora era uno de los cuatro concejales populares con dedicación exclusiva, a razón de 32.197 euros anuales, tal como aprobó el pleno de julio de 2015. Dos semanas después de la renuncia oficial, Secretaría emitió un primer informe en el que advertía al alcalde de que había retirado una de las dedicaciones concedidas al PP pasando a la tránsfuga, y puntualizaba que el caso de Salvador «ha de ser interpretado en esta comunidad autónoma bajo el prisma de lo señalado por el TSJCV, que niega la posibilidad de reconocer quehaceres y dedicaciones a concejales no adscritos si éstos conllevan un incremento de sus derechos políticos y económicos, respecto de su situación anterior». Por tanto, la Secretaria y el Oficial Mayor concluían que los concejales no adscritos «no podrían disfrutar de ninguna dedicación bajo la órbita de ningún grupo municipal».

La concejala siguió percibiendo el salario, pese a que Intervención insistió en sus reparos, incluso pidiendo que la afectada debería reintegrar las retribuciones. Finalmente, en noviembre de 2017, Sagredo firmaba un decreto en el que «regularizaba» la situación de la tránsfuga !ante el escrito de observaciones» del Jefe de Personal. El alcalde refrendaba «los mismos derechos económicos y políticos» de los que disfrutaba la concejala desde el momento que dejó el PP. El dirigente socialista argumentaba que la edila no lograba un lucro económico al abandonar el PP, ya que «persiste exactamente la misma condición económica que le hubiese correspondido de haber seguido en el grupo de origen».

Secretaría respondió recordando los reparos de Intervención y aseverando que la asignación del decreto de Sagredo es «una nueva dedicación, distinta» a la que percibía en el PP, y la actual «exige una motivación» y que «deben justificarse los emolumentos en atención a tareas cuyo desempeño se le atribuye ahora». Por ello, concluía que la concejala «debió perder la dedicación con la que contaba» al pasar a no adscritos.

De manera anónima el caso llegó a la Fiscalía y a la Agencia Antifraude. Ambas abrieron una investigación al comprobar «la existencia de indicios razonables de veracidad en los hechos comunicados», asegurando que el decreto de Sagredo regularizó «una situación manifiestamente ilegal, con conocimiento de ello y manteniendo como perceptor del salario proveniente del erario público a quien no corresponde por no haber desaparecido la causa que motiva su concesión».

Ahora, la fiscalía ha elaborado un escrito en el que, tras analizar toda la documentación, solicita al juzgado que abra diligencias, al entender que Sagredo pudo incurrir en un delito de prevaricación, no descartando que la jueza halle otros, y cite a declarar al alcalde como investigado. Además pide que declaren como testigos la secretaria municipal, el oficial mayor y los responsables de personal.