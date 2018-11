El PP acusa a Bielsa de no mostrale en seis meses el expediente de la Canaleta

El Partido Popular de Mislata se ha hecho eco en las últimas horas de las quejas trasladadas por muchos padres y miembros de clubes locales respecto del retraso de las obras en los campos de fútbol de La Canaleta. El portavoz del PP en la comisión de Cultura, Fernando Gandía, ha señalado que "la falta de previsión de Toni Arenas también en este tema supone un sobreprecio a las arcas municipales, quebraderos de cabeza para las familias de los niños e incomodidades a los propios clubes que tienen que gestionar la mala administración del gobierno de Bielsa".

Gandía ha señalado que "el pasado 22 de mayo, nuestro portavoz Jaime López Bronchud solicitó mediante un registro de entrada acceso al expediente de remodelación de los campos de fútbol ubicados en el complejo polideportivo de La Canaleta y copia de la documentación que se solicitara en la misma". "A fecha de hoy, seis meses después" explica el edil "Bielsa ni siquiera nos ha respondido". Gandía se pregunta "por qué el PSOE no deja al Partido Popular comprobar dicho expediente" y ha lamentado que "aunque la gente no se entere, es una práctica habitual que en el Ayuntamiento no tengamos acceso a la información que como concejales nos garantiza la ley".

Gandía ha señalado que "el pasado martes volvimos a solicitar acceso a los expedientes de dichas obras" y ha confiado "en tener más suerte con el alcalde, ya que son muchas las familias que están pendientes del final de las obras".

El concejal del Partido Popular, ha explicado que "según nos han explicado desde los clubes, Bielsa se comprometió a que los campos de fútbol 8 estarían terminados para el 27 de septiembre, el fútbol 11 para el 6 de octubre y el de la nueva grada para finales de Octubre". "Estamos a mitad de noviembre y Bielsa sigue sin darnos las explicaciones que debería de dar a los damnificados por esta situación" ha concluido.