Los barrios critican que Sagredo retorne a Tesorería el millón de Participación

Lo esperaban como agua de mayo tras casi una década sin tener la posibilidad de participar y decidir en qué invertir una partida del presupuesto municipal para mejorar sus barrios, pero ahora la tristeza y la desilusión se ha llevado por delante sus aspiraciones. Y es que el presidente del Consejo Territorial de Participación Ciudadana de Paterna, Leandro Cantero, ha lamentado que el ayuntamiento haya decidido retornar a Tesorería el millón de euros destinado a ejecutar una veintena de proyectos en los nueve barrios del municipio, planteados y votados por sus residentes. «El equipo de Gobierno dice que no da tiempo a hacerlos», revela el dirigente.

Entre finales de 2017 y principios de 2018, las Juntas de Barrio de Paterna celebraron varias reuniones para plantear propuestas de proyectos para mejorar sus zonas. Los técnicos municipales cribaron las ideas, que posteriormente votaron unas 1.800 personas en sus respectivos barrios. En total, la concejalía de Participación, en manos entonces de Neus Herrero (Compromís) tenía consignado un millón de euros, y cada barrio disponía una cantidad concreta según el censo. En abril el pleno aprobó las propuestas ganadoras. Se podrían ejecutar unos tres proyectos en la mayoría de barrios, incluso alguno más si se ajustaban los cálculos.

Pero nada se ha cumplido. «Nos consta que en junio, la concejalía de Participación mando recordatorios a las diferentes áreas para que se establecieran los mecanismos para que se hicieran todas esas propuestas», recuerda Leandro Cantero. Con el inicio del curso político, ya sin Compromís en el equipo de gobierno, en las diferentes Juntas de Barrio residentes y dirigentes vecinales preguntaron a los concejales socialistas por los proyectos. «No había una versión clara ni concreta, pero todos más o menos explicaban que se había llegado tarde, que no daba tiempo y que el dinero volvería a la Tesorería», explica el presidente del Consejo Territorial de Participación.

De hecho, según el acta de octubre de la Junta de Lloma Llarga, la concejala Nuria Campos, cuestionada por los vecinos por la ampliación del parque infantil de Valterna Sur contemplada en los presupuestos participativos, ya avanzó que «posiblemente no se puedan ejecutar por falta de tiempo». Lo mismo sucedió en reuniones en Santa Rita o la Canyada.

Tristes y dolidos

Si perder la esperanza, la pasada semana en una reunión mantenida entre Favepa y el alcalde Juan Antonio Sagredo buscaron la versión del máximo dirigente municipal. «El dinero vuelve a las arcas municipales, pero que nos preocupáramos porque se harían el próximo año con el dinero del remanente», explica el dirigente. Y a la pregunta de porqué no se han iniciado los expedientes, la respuesta del primer edil fue clara: «El departamento de Contratación tiene mucha faena», revela Leandro Cantero, que lamenta «la falta de voluntad política» para llevar adelante los proyectos aprobados por el pleno. «Cuando quieren si empiezan obras con contratos menores, por qué ahora no», pregunta el dirigente vecinal. «Cómo nos quedamos ahora, qué le decimos a nuestros vecinos, se ha trabajado mucho durante meses, con asambleas, propuestas, votaciones y todo eso no ha servido de nada. Es muy triste y estamos dolidos», lamenta Cantero.

El presidente asegura que «no nos vamos a quedar quietos» y «vamos a seguir luchando para que esos proyectos se concreten». En este sentido, las Juntas de Barrio tiene previsto, algunas yalo han hecho, presentar escritos por registro de entrada pidiendo conocer el estado de sus proyectos.

Por su parte, fuentes municipales garantizaron a este diario que los proyectos «se van a hacer, y lo que no se ejecute este año se ejecutará el que viene». Así, defienden que los vecinos «lo saben» y «se advirtió que posiblemente no se acababa todo este año, porque el proceso de participación se amplió y se demoró, pero que se ejecutará en su totalidad».