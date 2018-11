Morant no renuncia al acta y espera reconducir la situación

Por su parte, el concejal Joan Morant, afirmó ayer a Levante-EMV que no sabe por qué el alcalde le ha retirado las competencias y defiende que ha sido una decisión unilateral de Carles Fontestad. «Me enteré de que se me había revocado las competencias cuando me llegó la resolución de alcaldía. Yo solo soy un objeto pasivo de una decisión que toma él de forma unilateral, sin dar explicaciones», afirma el edil de Compromís.

Morant asegura que en el periodo en el que estuvo de alcalde en funciones «no tomé ninguna decisión sin el apoyo del resto del equipo de gobierno». Asímismo, aunque ya no tenga competencias, señala que «no voy a renunciar a mi acta ni me voy a pasar al grupo mixto». De hecho, recuerda que es el portavoz de Compromís en las reuniones informativas que se realizan previas a los plenos «y mi intención es ir».

Asimismo, Joan Morant revela que el partido está al corriente de todo, tanto la dirección como el colectivo local y «estamos intentado reconducir la situación». p. o. massalfassar