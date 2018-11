Los niños del Club de Ajedrez Aldaia Educart han obtenido unos buenos resultados en el concurso de resolución de problemas de ajedrez, con 180 problemas para resolver. Los clasificados fueron Juan Verdeo, subcampeón sub16, y Diego Rausell, campeón sub 8. En los torneos de las plazas se clasificaron Xavi Castellano, primero en sub 16; Marc Jiménez, segundo en sub 10; Jose Andrés Martínez, tercero ensub 10 y Diego Rausell, segundo sub 8.