Compromís elige una lista de 10 nombres para 2019 con Pau Alabajos al frente

La asamblea de Compromís per Torrent aprobó ayer con el 78% de los votos los 10 primeros puestos de la lista electoral con la que la formación concurrirá a las elecciones municipales de 2019 y que volverá a liderar Pau Alabajos. Los y las asistentes a la reunión votaron una lista cerrada que había confeccionado la ejecutiva de la coalición, tal y como se decidió en una asamblea anterior. Este procedimiento ha provocado que los representantes de Iniciativa, partido que se constituyó en Torrent el pasado mes de junio, anuncien que van a impugnarla porque consideran que se han vulnerado las recomendaciones de Compromís y por no reconocer a los representantes de su corriente que figuran en la lista.

Según el comunicado emitido por Compromís, en la lista de 10 nombres repiten tres de los ediles (Pau Alabajos, que estará al frente, y Carmen Silla y Víctor Medina, que ocuparán los puestos segundo y tercero) mientras que David Baviera deja "la primera línea política" por "motivos profesionales". Completan los cinco primeros puestos dos incorporaciones, Esther Cabasán y Pep Varela.

La dirección de Compromís defiende que la lista se ha elaborado "por consenso" y por el método que eligió la asamblea en una reunión en la que la propuesta de lista cerrada logró el 92% de los votos. La candidatura "refleja el trabajo del grupo municipal y del colectivo local durante esta legislatura y se ha elaborado con criterio paritario entre mujeres y hombres por sistema de cremallera", defienden.

También Compromís alega que "todos los partidos que forman la coalición están representados ya que Alabajos es de Compromís, Silla es militante de Iniciativa y Medina lo es del Bloc, mientras Casabán pertecene a Els Verds". El resto de puestos hasta el dédimo son Meritxell Peris (Bloc), Goio Rius (Bloc), Salud Boltes (Bloc), Vicent Rubio (Bloc) y Amparo Rius (Iniciativa).

No obstante, ni la lista ni el resultado de la asamblea son respaldados por el colectivo de Iniciativa, que se constituyó en Torrent el pasado mes de junio y que lidera María Jesús Herrada, antigua militante del Bloc, que en las pasadas elecciones se presentó en la lista de Guayant Torrent por no compartir las decisiones que se tomaban en la asamblea de Compromís.

Herrada asegura que su colectivo "no acepta" esa lista porque "la recomendación del partido era hacer primarias, como se está decidiendo en todos los municipios" y porque, en el caso de optar por una "candidatura de consenso", el reglamento de la coalición en 2015 "que es el que debe estar vigente" exigía que estuviera aprobada por más de un 80%, "lo que no se ha conseguido en Torrent". Además, la portavoz de Iniciativa considera que las personas que aparecen en la candidatura en nombre de su partido (Carmen Silla y Amparo Rius) son "submarinos que se han apuntado para hacer esta maniobra y que no nos representan".

Por este motivo, María Jesús Herrada ha elevadoi esta mañana una queja a la dirección de su partido con la petición de que impugnen el resultado de la asamblea. "Si Iniciativa no da el apoyo, no puede ser una lista de Compromís sino del Bloc. Si siguen adelante, no descartamos presentarnos a las elecciones como Iniciativa. Ellos no tienen la última palabra en esto", indica.



"No hay reglamento de primarias"

Por su parte, el candidato reelegido, Pau Alabajos, considera que el proceso ha sido "escrupuloso" con las normas del partido ya que no existe un reglamento de primarias para 2019. El edil reconoce que en la asamblea de junio se adoptó la decisión de encomendar a la ejecutiva la elaboración de una lista cerrada "porque en Torrent funcionamos de forma asamblearia y por consenso, y pretendíamos evitar procesos que ocasionaran problemas a esta forma de trabajo".

Alabajos llama la atención también sobre el hecho de que "las dos personas que están al frente de Iniciativa y que pretenden impugnar el resultado hace tres años se presentaron por otras fuerzas políticas". "¿Vienen ahora a cambiar la forma de funcionar que este colectivo ha tenido desde siempre? ¿Qué legitimidad tienen?", se pregunta el portavoz municipal.

El candidato opina que "está muy bien que se amplíe Compromís y que entre más gente en el proyecto, más gente a trabajar y a preparar la campaña" pero "el problema es que ellos se han incorporado cuando ya estaban adoptados los acuerdos y el proceso estaba en marcha, y pretenden cambiarlo". "En Torrent no funcionamos por cuotas de partidos sino que las fomaciones se diluyeron y lo que importa es la asamblea de Compromís", indica.

Ante una posible impugnación y sus conseciencias, Alabajos es firme: "la asamblea de Torrent es soberana, digan lo que digan en València".



El precedente de Beguer

No es la primera vez que Compromís per Torrent inicia los preparativos electorales con conflicto. Hace cuatro años, el partido retiró la candidatura de Vicent Beguer, el histórico portavoz, horas antes de iniciarse la votación de las primarias, en las que competía contra Pau Alabajos. El segundo fue el candidato y logró cuatro ediles mientras que el primero fue al juzgado y años después logró demostrar que el partido había vulnerado la ley al apartarlo.