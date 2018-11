Dimite la edila de Compromís per Paterna Dolores Guillem

La concejala de Compromís per Paterna Dolores Guilem presentará su renuncia en el pleno de noviembre por «motivos laborales y personales». La regidora admite que compaginar trabajo, familia y política es «muy complicado, en estos momentos tengo mucho trabajo y no puedo dedicarle a la política todo el tiempo necesario. Es un momento en el cual hay que fiscalizar al por menor la política llevada a cabo por el equipo de gobierno y yo no dispongo de tanto de tiempo». El portavoz municipal de la coalición Juanma Ramón agradece el «trabajo» y «dedicación» de Dolores Guillem durante la presente legislatura, «tanto su trabajo en el grupo municipal como al frente de la concejalía de Salud Ambiental que dirigió durante el paso el Pacte del Batà.