Menos 'lovers', caperucita

Una conya dita per un bon amic. Sentida entre rialles en una reunió, pensant en eixa absurda competència entre partits polítics. Una competència a colp de comunicats de premsa per sobreeixir de la resta, per quedar per damunt de l'altre, «com l'oli», a posar-te medalles encara que no hages fet la carrera.

Una recerca desesperada de la medalla, encara que estigues en Polònia, que no fa més que augmentar la desafecció de la gent cap a eixes formes de fer política, per no parlar de la desafecció cap a qui s'apropia del treball dels altres.

Observem: «L'Alcalde desembossa el Xec Bebè», a principis d'octubre, «embós monumental culpa de Compromís» que no seria tan greu quan el 2016, ell mateix treia pit de donar-los a finals de setembre. Anuncien la protecció arqueològica del 'Paredón de España', la «creativa» idea de disposar d'un pàrquing en Lloma Llarga Sud, que també podrà tindre un accés nord, tot això iniciat, tramitat i treballat per Carles Martí. Això si, li encanta el Facebook i visitar obres, encara que no haja menejat un paper per a fer-les, com la futura residència de la carretera Manises.

O pitjor encara, bloqueja l'execució dels pressupostos participatius, projectes triats per votació veïnal resultat d'un reconegudíssim treball de Neus Herrero, a qui va intentar sense èxit culpabilitzar dels terminis. I no m'estendré al boicot de les polítiques del Govern del Botànic en matèria d'Inclusió Social, el seu en contra de Monica Oltra ve de llarg.

Fa dos mesos que Compromís va deixar el Govern municipal. Però òbviament, els efectes de la nostra gestió encara s'estan notant a Paterna. I dic òbviament, perquè qui conega com funciona un ajuntament sap que tramitar un projecte, amb el procediment administratiu, pot durar mesos entre que s'inicia i es fa realitat.

Ja us he contat uns pocs exemples. En estos dos mesos, de minoria absoluta del PSOE, ja estem notant dues coses: la precampanya electoral i la falta d'idees. Igual les dos coses es junten en els #Lovers, l'afany electoral i la poca imaginació.

Afany perquè votarem prompte, i practiquen eixa competitivitat de qui se sent amenaçat. El seu secret: anunciar moltes coses, les hages fet tu o no, i posar a tot l'etiqueta de #Lovers .

I sense idees, perquè posats a copiar projectes, com ja us he dit, copien la mateixa imatge que circula a una campanya institucional del bus municipal. I si ho dius, i si ho critiques, si el PSOE no és el teu favorit (com al 75% de la població), doncs ja eres un «Hater», odies Paterna.

Així, en anglès. L'alcalde diu que ara pots estimar Paterna o odiar-la, en funció de si t'agrada com governa el PSOE o no. Una campanya digna del pitjor Trump, gens encertada. Lamentable fomentar entre la gent del poble una divisió tan absurda, tan injusta. Tan irreal (tan perillós) com valorar l'estima al teu poble en funció de la teua ideologia política.

Així que «menos Lovers», Caperucita.