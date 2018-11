L´Horta sale a la calle contra la violencia machista

Los municipios de l'Horta han salido a la calle durante el fin de semana para expresar su repulsa a la violencia machista con diferentes iniciativas. Algunos de ellos han culminado esta misma mañana las actividades o han celebrado este lunes la jornada central de toda la programación.



Es el caso de Quart de Poblet, cuyo consistorio, a través de la Concejalía de Igualdad, que dirige Cristina Mora, ha celebrado hoy, después de que la lluvia impidiera hacerlo el viernes, el acto central de la campaña en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Este año han tenido un protagonismo destacado los y las más jóvenes del municipio, ya que la Casa de la Dona coordinó con las y los agentes de igualdad de los diferentes centros educativos que se sumaran a la actividad. La canción "La Puerta Violeta", de Rozalén, ha sido la base sonora de una coreografía, en la que ha tenido un peso específico la representación escolar, pero a la que se han sumado mujeres y hombres de todas las edades, que han llenado la plaza del País Valencià.



La alcaldesa, Carmen Martínez, ha sido la encargada de leer el manifiesto del 25N, en el que se asume un firme compromiso a "implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género". Martínez ha agradecido la importante implicación ciudadana en Quart de Poblet, y especialmente la de las asociaciones de mujeres, diferentes colectivos profesionales y entidades ciudadanas, las áreas del Ayuntamiento y los centros educativos.



Respecto a estos últimos, la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Cristina Mora, ha destacado que en los últimos años el trabajo de la Casa de la Dona se ha centrado mucho en la educación en igualdad y contra la violencia machista desde edades tempranas. "Vosotros y vosotras debéis ser conscientes desde ya de esta indigna realidad, debéis alzar la voz, haceros oír por encima del ruido, ser valientes y denunciar las injusticias y las desigualdades que os rodean. Tenéis la llave para abrir la "puerta violeta", contáis con nuestro apoyo, con el de vuestros maestros y maestras y con vuestras familias, a las que tenéis que implicar también en esta lucha", ha afirmado.



En el acto han participado, en concreto, los colegios Ramón Laporta, Villar Palasí, La Constitución, Sagrado Corazón y San Enrique, el IES La Senda, la Escuela Infantil Municipal Ninos, el Centro Ocupacional para Personas con Diversidad Funcional Intelectual, el Servicio de Empleo con Apoyo del Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, el Centro de Día y Residencia Mixta municipales, las asociaciones de mujeres Tyrius, MOT y Bolilleras, y alumnas del programa de Alfabetización y Aulas de Español para Personas Inmigrantes, que gestiona la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, además de representantes de la corporación municipal, de la Comisaría de Quart de Poblet, de la Policía Local, personal del Ayuntamiento y la asociación Impuls, que ha preparado la coreografía.



No es casual que la programación esté muy centrada en los jóvenes, ya que la Casa de la Dona realizó hace un par de años una encuesta, en la que el 87% del alumnado entrevistado creía que hay violencia de género en parejas jóvenes y que el 80% afirmaba conocer a personas que han hecho un uso negativo de las redes sociales para hacer daño a otras. Ante esta situación, se diseñó un plan de actuación con talleres y acciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes para intentar revertir esos datos y el último paso fue la puesta en marcha de una APP para móvil, En Verde, desarrollada por un Policía Local del municipio, que se basa en un test, el conocido como semáforo de la violencia, cedido por la Universidad de Alicante a Quart para poner en marcha esta herramienta.



Por otro lado, hasta el día 30, la Casa de la Dona acoge la exposición "Mitos de las violencias machistas", que pretende erradicar pensamientos erróneos como aquellos que consideran la violencia ligada a una clase social o estatus determinado o los que parten de considerar que esto sólo les ocurre a otros. La Concejalía tiene previsto que la muestra se convierta en itinerante y recorra otros edificios municipales, colegios y centros públicos. Y el taller "No queremos más", que implica la creación de un panel sobre la violencia contra las mujeres, dirigido a chicas y chicos 12 a 17 años, se inició en los centros juveniles La Cebollera y Barranquet, y continúa con un cinefórum, que se realiza también en los citados centros entre los días 26 y 29 de noviembre.



También Paiporta ha celebrado este lunes el acto central de las actividades de celebración del 25 de noviembre, Día Contra la Violencia Machista. Centenares de jóvenes de todos los centros educativos de la localidad se han reunido en la explanada del Ayuntamiento, donde también han estado la alcaldesa, Isabel Martín, el concejal de Igualdad, Guillem Montoro, y otros miembros del equipo de gobierno y la corporación municipal.



El mensaje general que han transmitido en sus discursos las autoridades, el Consejo de la Mujer y el grupo de mujeres 'Creciendo Juntas' ha sido de rechazo absoluto de la violencia machista, así como de reclamación de políticas educativas, de legislación laboral, judiciales y en todos los ámbitos para fomentar la igualdad, así como para proteger a las mujeres de una lacra social que en el último año se ha cobrado la vida de 45 mujeres a manos de hombres por el simple hecho de ser mujeres. También se ha recordado el asesinato de los cinco menores muertos en crímenes machistas.



"Desde el año 2003, casi un millar de mujeres han sido asesinadas en el Estado Español víctimas de la violencia machista. Todavía hoy, en pleno Siglo XXI, el simple hecho de nacer mujer puede suponer un factor de riesgo para la propia vida", ha denunciado la alcaldesa, Isabel Martín, que ha añadido que cada caso de violencia machista "es un fracaso colectivo de nuestra sociedad" y también "una razón de peso para hacer frente con más fuerza si ninguno". La dirigente paiportina ha concluido que días como el 25N "continúan siendo necesarios" para "juntar nuestras voces y denunciar y condenar la violencia que encara hoy se continúa ejerciendo contra la mujer".



El concejal de Igualdad, Guillem Montoro, ha tomado la palabra para recordar que "la violencia de género no desaparecerá mientras no acabamos con la discriminación que las mujeres sufren a la sociedad por el simple hecho de serlo". Montoro ha subrayado "la educación como pilar básico para erradicar la violencia de género", al tiempo que ha reclamado que se tiene que procurar que "las generaciones futuras vivan y se eduquen en igualdad, haciendo desaparecer la discriminación y la exclusión que sufren las mujeres en muchos ámbitos, dando paso a una igualdad real".



Representantes del Consejo de la Mujer, por su parte, han leído el comunicado consensuado por el ente consultivo del Ayuntamiento, que señala que "no podemos normalizar ni naturalizar los datos de mujeres muertas por violencia machista", al tiempo que sitúa "la raíz de esta violencia" en "la deisgualtat estructural, la discriminación y la opresión basadas en el género como mecanismo social utilizado por el patriarcado para subyugar a las mujeres respecto a los hombres, y a toda persona que no cumple los mandamientos heteronormativos".



También ha tomado la palabra la representante del grupo de mujeres 'Creciendo juntas', impulsado por el Ayuntamiento de Paiporta, que ha expresado la voluntad de las mujeres de "vivir sin miedo a ser asesinadas, sin la angustia de que nuestros hijos o hijas sean maltratados, insultados, vejados o asesinados. Sin ser humilladas o desvalortizadoes, ententes y respetadas, porque no sóm una cosa, no somos prpietat de nadie", y han mandado un mensaje claro a las fuerzas de la orden, a la magistratura y a todos los estamentos para que "garanticen la seguridad y la integridad de las mujeres".



El acto ha finalizado con la colocación de 45 cirios, uno por cada mujer asesinada los últimos 12 meses, y la lectura de sus nombres, así como cinco más por las criaturas también asesinadas en crímenes machistas. También se han leído los datos no oficiales de crímenes relacionados con violencia ejercida por hombres contra mujeres, y que no se registran oficialmente por diferentes circunstancias o porque todavía se están investigando.



Asimismo, se ha descubierto la placa que entregó recientemente la Diputación de Valencia en el Ayuntamiento de Paiporta como municipio protegido contra la violencia machista, y que reconoce las políticas por la igualdad implantadas en los últimos tiempos, como es la aprobación de plan de igualdad, entre otros.



Las actividades por el 25N organizadas por la Concejalía de Igualdad continúan este miércoles con el taller de empoderamiento a través del flamenco 'Ponte flamenca', a las 18.00 horas, en el espacio Paiporta Conviu. Además, se mantienen los talleres de teatro con adolescentes, teatro-fórum y el taller 'No me toques el Whatsapp' en los centros educativos de la localidad. Toda la programación del 25N se puede consultar en la web municipal.



En Alfafar, a través de su concejalía de Igualdad, se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así, el sábado se llevó a cabo una marcha de protesta por las calles de la localidad y la lectura de un manifiesto de repulsa a la violencia machista y de demanda de mayores medidas de protección para las víctimas, así como de una educación en igualdad y con perspectiva de género.



El alcalde Juan Ramón Adsuara, la concejala de Igualdad Amparo Sanjuán, personal del ayuntamiento, miembros de diferentes asociaciones del municipio y vecinos y vecinas participaron en la lectura del manifiesto en las plazas Poeta Miguel Hernández y de l'Ajuntament y en la marcha por las calles de Alfafar, actos en los que se recordaron los nombres de las 45 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año.



Las actividades programadas por l'Espai d'Igualtat durante este mes de la lucha contra la violencia de género continúan esta semana con el debate hoy lunes sobre la custodia de la y los hijos en estos casos, la mesa redonda con expertos sobre el proceso de denuncia y la atención a las víctimas del miércoles, además de la obra de teatro Dama de noche y el recital de poesía programados para el martes y el jueves, respectivamente.



De esta forma, l'Espai d'Igualtat ofrece a la ciudadanía la posibilidad de participar en un variado programa con el que pretende sensibilizar de la corresponsabilidad en la eliminación de la violencia de género y visibilizar sus actuaciones a lo largo del año. Actuaciones como los talleres anuales para implicar a las mujeres en la esfera social y cultural de Alfafar o el servicio de atención jurídica e integral a disposición de las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, siguiendo la política firme de l'Ajuntament d'Alfafar para erradicar conductas machistas y alcanzar una igualdad efectiva en todos los ámbitos.



En Burjassot, se celebró el domingo por la mañana su Volta a Peu contra la Violencia de Género que, cada año, convoca el consistorio a través de las concejalías de Espai Dona y de Deportes. Bajo lemas como "Amar es sumar", "Totes som una" y "No estás sola", entre otros, en su IX edición un millar de personas recorrieron un circuito urbano de cuatro kilómetros que tuvo la salida y la meta en la plaza del Ayuntamiento. La prueba de fondo –"no competitiva", tal como remarcó la organización– contó con la adhesión de numerosos colectivos del municipio y de localidades vecinas que quisieron decir "no al machismo" y "sí a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres" participando en esta "marea multicolor" que pasó por los lugares más emblemáticos de la Ciudad de los Silos.



Antes de dar comienzo la carrera, la concejala de Bienestar Social, Lluna Àrias, pronunció un manifiesto reivindicativo y a continuación el alcalde, Rafa García, dio el pistoletazo de salida. El conjunto musical Reina Roja y el grupo de batukada Green Gos pusieron las notas de animación.



En Sedaví, el consistorio celebró ayer domingo en la Plaza Jaume I una concentración y diversos actos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Organizado por la Concejalía de Políticas Sociales, la concejala Úrsula Campo,se leyó un manifiesto "para mostrar nuestro rechazo a todo tipo de violencia y en especial a la violencia de género que, sin lugar a dudas, es la manifestación más evidente de la desigualdad entre hombres y mujeres".



Desde el año 2003 (cuando comenzaron a contabilizarse las víctimas por violencia de género) han muerto en España 973 mujeres, la última precisamente ayer en Huesca. Una mujer de origen senegalés de 44 años de edad asesinada por su ex-pareja.

La concejala en su manifiesto también quiso recordar "a aquellas mujeres, niñas y niños que han sufrido la violencia machista, que han vivido con miedo y con desesperanza. Y muy en especial recordar a todas aquellas que ya no están aquí con nosotros y nosotras. Y también a todas aquellas personas que a día de hoy sufren con silencio esta cruel situación".

Por ello, desde el Ayuntamiento de Sedaví, y a través de la Concejalía de Políticas Sociales " se proyectan acciones sociales para promover la igualdad de género, como campañas informativas de concienciación, talleres educativos, protocolos de actuación coordinada y todo tipo de acciones dirigidas a la sensibilización, prevención y eliminación de la violencia de género".



Finalmente, mujeres de diferentes asociaciones de Torrent participaron ayer en la manifestación que tuvo lugar en Valencia para conmemorar el Día contra la Violencia de Género. Mujeres de las asociaciones locales Corazones Abiertos, Técnicas Orientales de Torrent, Mujeres de Torrent, Amas de Casa y Consumidores Tyrius y Obra Social Femenina participaron en la marcha para reivindicar el fin de la violencia machista.



Esta manifestación fue el punto culminante a la XI Semana Contra la Violencia de Género, organizada por el Ayuntamiento de Torrent a través de la Casa de la Dona.

Durante el acto de celebración , en el que también estuvo presente el Alcalde, Josep Ferran Baiuxauli y representantes de la Corporación Municipal, se pudo visitar el Punto Violeta, montado para informar de cómo actuar en caso de que se produzca violencia de género, a quien llamar ( 016, teléfono gratuito) , donde acudir en Sedavi y como debe tratarse.