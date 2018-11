El alcalde de Llocnou compra el solar de su cuñado pero sigue sin el apoyo para el proyecto

El Ayuntamiento de Llocnou de la Corona ya tiene en propiedad el solar que provocó una crisis dentro del seno del PP que gobierna en mayoría con cuatro concejales, más un edil del PSPV, y que acabó con una amenaza de dimisión del alcalde que al final retiró «por tener el apoyo del partido». El alcalde Manolo Gimeno, a mitad del mes pasado decidió efectuar la compra del solar que es propiedad de su cuñado por 90.000 euros para la construcción de un parking de dos plazas y una sala multiusos pese a no tener el apoyo de dos de sus edilas, Francisca Llopis y Josefa Alapont, que siempre han rechazado la compra de la parcela votando en contra de cualquier partida presupuestaria llevada a pleno para dicho proyecto.

«Tenía que comprar el solar, no podía dejar escapar las subvenciones y una gran inversión para el pueblo. Además no hay nada irregular en la compra, era la única oferta que se presentó y además era una opción muy buena puesto que eran más metros de los requeridos y a un menor precio», recuerda Gimeno.

Sin embargo, la adquisición del solar, que el alcalde pudo hacer sin pasar por pleno porque tiene delegadas las competencias, no es suficiente para poder ejecutar el proyecto de parking ya que necesita que el pleno apruebe una modificación de crédito para la redacción del proyecto y posteriores trámites. Por ese motivo, Gimeno convocó un pleno extraordinario este mes donde incluía una modificación de crédito de 25. 225 euros en la que aparecía una partida de 14.000 euros destinada a «honorarios técnicos del proyecto obra de construcción del edificio destinado a aparcamiento y sala de usos múltiples». Esa partida, la más costosa, iba acompañada de otras como campaña de mosquito tigre (1.500 €) o reparación placas solares (6.425 €). Según refleja el acta, tanto las dos edilas del PP como el del PSPV, Manuel Valero, se opusieron a la aprobación de la modificación de crédito si se incluía la partida de 14.000 euros para el futuro parking y manifestaron su decisión de votar en contra. Ante esa situación, el alcalde decide enmendar el acuerdo propuesto inicialmente y retirar la partida para poder aprobar la modificación de crédito que atañe al resto de asuntos

«Buscaré alternativas»

«No entiendo porqué mis compañeras no quieren hacer inversiones en el pueblo. Ya he llevado tres veces esta modificación de crédito a pleno y no voy a llevarla más, intentaré encontrar otras alternativas de financiación», explica Gimeno, quien adelanta que va a pedir una reunión con el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, para intentar recuperar varias subvenciones por valor de 120.000 € «a las que tuvimos que renunciar porque se cumplió el plazo». En cuanto a la relación con sus compañeras, «es totalmente cordial, hablamos y hemos coincidido en algunos actos sin problemas».

El edil del PSPV, Manuel Valero, por su parte, no ha obtenido el apoyo suficiente para convocar un pleno extraordinario,como así exigió por registro de entrada, para que el alcalde del PP dé explicaciones sobre este asunto.