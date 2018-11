"Somos Horta Sud y tenemos nuestra identidad propia"

Con el objetivo de decir alto y claro que l'Horta Sud tiene identidad propia con sus 20 municipios y no caben subdivisiones ni denominaciones como l'Horta Oest, la Mancomunitat de esta comarca y la fundación que lleva su nombre han vuelto a unir esfuerzos para lanzar una campaña de reafirmación y cohesión, en la que además se presume de patrimonio histórico, artístico y humano.

El Museu Comarcal de l'Horta Sud ha sido esta mañana el escenario de la presentación de este proyecto, a cargo del coordinador y la presidenta de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta e Inma López, así como el presidente de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa.

Huerta ha indicado que la campaña tiene tres objetivos básicos: destacar su patrimonio artístico, reivindicar su potencial cultural y económico, y dejar claro que l'Horta Sud son 20 municipios, del río Túria hacia abajo. Por su parte, la ilustradora de la campaña, Palmera Virginia, se ha mostrado orgullosa de haber contribuido.

La presidenta de la FHS, Inma López, ha reivindicado un territorio de 454.ooo habitantes y ha instado a unirse todos para conseguir los retos que ahora tiene la comarca como una planificación estratégica y un transporte público mejor.

Finalmente, Carlos F. Bielsa ha recalcado que en los últimos 50 años ha sido el trabajo conjunto lo que ha permitido mayor cohesión y modernidad. "No existe l'Horta Oest. Estamos hartos de que no se reconozca lo que somos. Tenemos identidad propia. Que no nos mareen en pleno siglo XXI con eso de Horta Oest", ha advertido.