Paterna aprueba pagar el segundo túnel y la construcción de pasos a nivel de emergencia

En el pleno de Paterna celebrado este miércoles se han aprobado diversas iniciativas para favorecer la movilidad en el interior de Fuente del Jarro, así como en su entorno. La sesión plenaria contó con la presencia del presidente de la entidad, quien agradeció el apoyo recibido a las distintas propuestas presentadas y recalcó la necesidad de culminar un compromiso municipal que data del año 2001.

Según la moción presentada por Ciudadanos y aprobada por unanimidad del pleno, se aprobó destinar parte del superávit de 2018 a la ejecución del segundo túnel entre las Fases I y II de esta área empresarial. En paralelo, se aprobó reclamar a SEPES la cantidad acordada en el convenio firmado en 2001 para la ejecución de este túnel, así como iniciar otras medidas para conseguir financiación supramunicipal. Este acuerdo plenario completa la medida ya iniciada por el Ayuntamiento, como es la licitación del proyecto y garantiza la consignación presupuestaria que será necesaria para su ejecución.

Además, con el voto a favor de todos los grupos a excepción del PSOE, ha quedado aprobada también la moción presentada por Compromís per Paterna, que plantea la creación uno o dos pasos a nivel para situaciones de emergencia en Fuente del Jarro, que se abrirían al paso de vehículos exclusivamente si quedara bloqueado el túnel o cuando así lo consideren los servicios de emergencia. La moción pide solicitar el permiso a FGV para que apruebe dicha implantación en el lugar y con las características que determinen los técnicos. Además se aprueba que se dote de presupuesto para su ejecución en el año 2019.

Por otro lado, se aprobó una moción presentada por el PP para solicitar a la Generalitat Valenciana que incluya en los presupuestos una partida económica para financiar la redacción proyecto técnico de ampliación de la carretera autonómica CV-365. Esta medida se considera necesaria para evitar que esta vía se convierta en un cuello de botella en el momento en que se desarrolle la ampliación de la N-220, con la que enlaza a la altura de Fuente del Jarro y que cuenta con un compromiso de actuación por parte del Ministerio de Fomento.

Finalmente, a través de una moción del concejal no adscrito, Juan Sánchez, se aprobó dotar de seguridad vial a diversas calles de La Canyada, entre ellas los accesos que comunican este núcleo urbano con el polígono industrial Fuente del Jarro a través de las calles 526 y 504, dotándolo de la oportuna financiación en los presupuestos municipales de 2019. Ello implicaría no sólo la mejora del firme, sino también la iluminación y adecuación de aceras dónde no existen. La medida deberá pasar primero por la Junta de Barrio de La Cañada a instancias de una enmienda del PP.