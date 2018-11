El PP critica que la radio de Albal invite a la edila condenada de Catarroja

El Partido Popular de Albal quiere mostrar su absoluto rechazo ante lo acontecido en Radio Sol, la radio municipal, en relación a la entrevista que se le realizó a la concejala no adscrita de Catarroja, Datxu Peris, condenada por atentar al honor del torero Víctor Barrio, tras la muerte de éste, por ver "algo positivo" en su fallecimiento.

Los populares critican que Peris "no parece la persona más indicada para llevar a un medio municipal para hablar de ningún tipo de valores, ya que ha demostrado no tenerlos. Es una auténtica vergüenza que gente de la catadura moral de esta señora tenga altavoces para hablar de igualdad, cuando fue condenada a pagar 7.000 € a la familia de Barrio por vulnerar su derecho al honor. Verle algo positivo a la muerte de una persona no tiene nada humano", ha afirmado el viceportavoz del PP de Albal, José Miguel Ferris.

Desde el PP critican que al alcalde Ramón Marí "le ha debido parecer buena idea invitar a la radio municipal a la concejala de Catarroja para hablar de igualdad y empoderamiento. Desde el Partido Popular estamos convencidos de que hay personas muy bien formadas para hablar de igualdad y empoderamiento de la mujer. Pero, desde luego, si el Sr. Marí quiere mantener una posición moderada, debería evitar que se dé voz en la radio de todos los albalenses a miembros condenados de la izquierda más radical", ha aseverado Ferris.

"Hasta los representantes regionales de su propio partido se vieron incapaces de encontrar defensa ante las barbaridades de Datxu Peris, y renegaron de ella. Y ahora, el Sr. Marí nos las trae a Albal, a la radio que pagamos los vecinos. ¿De verdad esta es la gente que nuestro alcalde quiere en los medios municipales?", ha manifestado Ferris. "Pero, el currículum de esta representante pública no se queda aquí, pues, también se ha dedicado a publicar mensajes en sus redes sociales insultando al Rey, al que llama 'mafioso de mierda' y asegurando que, 'la bandera de España está más bonita en llamas, igual que un puto Patrol de la Guardia Civil', critica.

"Traer a esta señora a hablar de igualdad y de valores, es como traer a un pirómano a hablar de la prevención de incendios. Pero, además, es increíble y desconcertante que sea en un medio institucional. Esperamos que el Sr. Marí dé la cara, pida disculpas por lo ocurrido y además exija responsabilidades a aquella o aquellas personas que hayan tomado la decisión de darle cabida a esta señora, condenada por frivolizar con la muerte de una persona, en la radio municipal. De lo contrario, lo único que demostrará es que está totalmente de acuerdo con esta decisión", ha exigido el regidor Popular.

Partido