L´Ampli apuesta por un concierto de navidad para toda la familia

El sábado 1 de diciembre, l'Ampli, la asociación de músicos de rock de Puçol presenta una experiencia novedosa: un concierto que no será nocturno, sino por la tarde; no será para adultos, sino para toda la familia; no comenzará con un grupo de telonero, sino con talleres infantiles; y no tendrá al rock como protagonista, sino la música africana y el reggae. Todo ello gratis en el Espai Jove, a partir de las 17 horas. ¿Te apuntas?

Un grupo que lleva un año en la asociación, Aboo Zeze, presenta su primer CD con African Root, y lo hace con un concierto que rompe moldes respecto a la línea habitual de los grupos de rock locales agrupados en l'Ampli. La experiencia puede servir de punto de partida para apostar por otras ideas novedosas en el futuro€ en función de la recepción que tenga.

«Tenemos cada año al menos cuatro conciertos, uno por estación, y en este caso queremos aprovechar la cita de invierno para ofrecer un espectáculo distinto, con la música africana y el reggae como protagonistas sobre el escenario, pero con muchas más actividades fuera del mismo», afirma Fernando Moreno, presidente de l'Ampli.

Las puertas del Espai Jove se abren el 1 de diciembre a las 17 horas, para ofrecer talleres de globoflexia, percusión, pintura facial€ todo ello pensado para los peques, mientras sus padres pueden aprovechar para tomar algo en la barra instalada en el local.

Sobre las 18.30 horas, una batucada africana pondrá la primera nota de color en la jornada, aunque no será la última. Un grupo veterano, pero con sonido renovado, será el primero en subir al escenario: Mas que Vintage.

Y en torno a las 20.30 horas, llega la presentación del primer CD de Aboo Zeze, que ofrecerá un concierto basado en las percusiones africanas, con ritmos muy alegres y con la letra de las canciones reivindicativas y en castellano.

La idea es conectar estos ritmos con toda la familia y buscar propuestas distintas para sucesivos eventos. «De hecho ya estamos trabajando para que el 9 de marzo tendremos un nuevo concierto de Fallas y, en esta ocasión, sobre el escenario habrá 5 grupos: una propuesta también arriesgada porque se prolongará durante la tarde y la noche», finaliza el presidente.