El PP denuncia que Paiporta paga 90.000 € en diez meses de servicios sin contrato del ayuntamiento

El PP de Paiporta ha denunciado que el ayuntamiento "tiene diversos servicios sin contrato desde hace tres años, como es el caso de la de grúa y los servicios postales, como se ha evidenciado en un informe de la secretaría municipal y en el pleno celebrado el pasado jueves".

La grúa y los servicios postales han supuesto en los diez primeros meses del año 2018 para el Ayuntamiento de Paiporta en torno a 90.000 € en facturas sin contrato, que corresponden a 59.000 € del servicio de grúa y 31.000 € del servicio postal, detallan los populares.

En el caso del servicio de grúa el 18 de marzo de 2017 se inició el expediente para el nuevo contrato, pero 20 meses después sigue sin convocarse ese concurso. Desde el Partido Popular se solicitó un informe al secretario municipal, quien aseguró en su contestación por escrito que para continuar con el proceso es necesaria la redacción de un nuevo informe de la Policía Local, "que la alcaldesa Isabel Martín no tiene ninguna prisa por exigir, porque su desidia en la gestión le lleva a que no le importe continuar con servicios sin contrato, algo de lo que sus socios y ex socios de gobierno son también responsables", como ha manifestado el portavoz del PP Vicente Ibor.

En el caso del servicio postal viene de más antiguo, desde 2015, cuando se hizo una primera tramitación y luego en 2016, pero nunca se llegó a resolver. El concurso abierto hizo que se presentaran varias empresas, pero tras unas "incidencias en las que se consideraron inadmisibles las otras dos ofertas presentadas", según el informe de la secretaría, se optó por la empresa estatal de correos, pero no se ha llegado a contratar legalmente el servicio.

"Cuando el gobierno de Isabel Martín vio el lío en el que se metía con el concurso abierto de servicios postales, decidió echarlo atrás, pero no se ha redactado, desde el 30 de enero de 2017 un nuevo pliego de prescripciones técnicas, y para poder pagar las facturas de Correos se tienen que llevar al pleno, en vez de ponerse a trabajar como es su deber para ser transparente y hacer las cosas como marca la ley, su dejadez la pagan los vecinos de Paiporta", ha asegurado Vicente Ibor, quien ha añadido que "ambos servicios son necesarios, pero con la convocatoria de un concurso y la adjudicación de un contrato se podría lograr una rebaja en los costes, porque es el dinero de todos los paiportinos, y en este caso, la irresponsabilidad de su alcaldesa".

Por su parte, desde el equipo de gobierno califican de "vergonzoso" que el PP se queje de pagos fuera de contrato, "ya que en la actual legislatura se ha regularizado el pago de diferentes servicios que ellos realizaban de este modo que ahora critican. Algunos de ellos se pagaban sin contrato. Otros ni siquiera existían a pesar de ser esenciales para el funcionamiento normal y seguro de servicios básicos".

Así, detallan que se ha regularizado el mantenimiento de los servidores informáticos, la venta de entradadas en el auditorio, el mantenimiento de alarmas, el alquiler de impresoras, el uniforme de la Polícia Local, la cena popular o el servicio de cafeteria del autorio.

Además, recalcan que el departamento de contratación "sufre falta de personal, puesto que tiene tan sólo una técnica y una auxiliar, compartida con secretaría. El PP suprimió 30 puestos de trabajo en 8 años, y despacio se han recuperado todos. Cómo que tenían el Ayuntamiento paralizado, no notaban esa carencia de personal".

Respecto del contrato de la grúa, "se enviaron numerosos requerimientos al anterior intendente de Policía Local por parte de la regidora delegada y del secretario municipal. Estos requerimientos no fueron atendidos y el intendente se fue en comisión de servicios sin acabar el pliego. El nuevo intendente está trabajando en uno nuevo".

"El Ayuntamiento está trabajando en estas contrataciones pendientes. Pero el hecho de pagar fuera de contrato no implica un mayor coste para la ciudadanía de Paiporta. Al contrario: sólo con la licitación del contrato de correos ya se consiguió mejorar el precio que se pagaba con el Partido Popular", recuerda el ejecutivo