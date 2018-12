La AVV la Canyada va al Congreso a explicar sus multas por la ley mordaza

La asociación de vecinos la Canyada ha iniciado nuevas acciones de rechazo a la denuncia que recibieron algunos de sus socios y dirigentes, por parte de la Policía Local de Paterna, cuando intentaban paralizar la poda de un eucalipto. La denuncia supuso multas de 600 euros de la Delegación del Gobierno.

Tras presentar el correspondiente recurso, la entidad ha contactado con el Congreso de los Diputados para denunciar la aplicación de la Ley Mordaza en el caso mencionado.

«Todos los grupos políticos progresistas del Congreso de los Diputados incluido el PSOE están por la derogación de la ley 'mordaza' aunque aunque el gobiernpo socialista de Paterna ha apoyado estas denuncias a vecinas y vecinos, pese a haber aprobado en el año 2015 en el Pleno del ayuntamiento de Paterna una moción en contra de la misma. Incluso Interior ha sacado una instrucción para que la policía realice hasta que se cambie la Ley una aplicación más suave», recalca la AVV.

Para intentar que no se apliquen las multas han presentado alegaciones contra las denuncias «por considerar que los hechos reales no son constitutivos de infracción administrativa por mucho que el actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Paterna, a través de la Policía Local, se empeñe en utilizar los hechos para dar escarmiento a todo aquel que ose no aceptar sus decisiones», dicen en la asociación.

Además, la entidad ha contactado con miembros de la comisión del Congreso que está trabajando la modificación (PSOE, Grupo de Unidos Podemos, Compromis e Izquierda Unida) y ha informado a colectivos como Amnistía Internacional, «No Somos Delito» o la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI ). También ha remitido la información a diputados valencianos en el Congreso que se han interesado «por la situación tan anómala de Paterna».