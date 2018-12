Una concejala del PP de Rocafort deja el grupo por desavenencias

La concejala del Partido Popular Marina Fontes presentó el pasado viernes por registro de entrada su renuncia y su petición de pasar al grupo de no adscritos, por desavenencias con la formación del PP, según ha explicado el portavoz popular Agustín Aliaga.

Fontes no ha alcanzado ni un año como concejala del PP, ya que entró con la legislatura ya avanzada al relevar a otro edil popular que presentó su dimisión.

Aliaga admite a este diario la renuncia de Fontes, aunque revela que «personalmente ella no me lo ha dicho, ha sido el ayuntamiento el que me ha avisado de que presentó su dimisión el pasado viernes». Lo que sí reconoce el portavoz del PP son las desavenencias de la dimitida dentro del seno popular. «Marina llevaba ya algunos meses en los que manifestaba su disconformidad con la manera de proceder del grupo municipal, ni siquiera venía a las reuniones y ha decidido marcharse», indica Aliaga.

El portavoz del PP de Rocafort defiende que el grupo «actúa o vota en los plenos con el consenso de todos sus miembros y lo que acuerda de forma mayoritaria, no lo que diga uno en concreto». Y lo expone: «Tenemos unas normas que debemos cumplir como miembros del PP y si no estás de acuerdo con ellas eres libre de abandonar el grupo».

El último detonante fue la votación de los presupuestos el pasado jueves, donde el PP decidió abstenerse. «Nosotros, si algún grupo presenta algo que es beneficioso para el pueblo no lo vamos a rechazar. En el caso de las cuentas, queríamos que el IBI bajara más de lo que lo ha hecho el equipo de gobierno, por eso nos abstuvimos», dice Aliaga. Pese a todo, la ahora edila no adscrita siempre respetó la disciplina de voto, junto al resto de sus compañeros.