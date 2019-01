Así es el valenciano que ha ganado 80 millones en la Primitiva

La diosa Fortuna se dejó caer este primer jueves del año por Tavernes Blanques. Un único acertante de la Lotería Primitiva ha logrado ganar los casi 80 millones de euros del premio grande al acertar los 6 números más el reintegro que resultaron premiados. La imagen que acompaña esta información en la que se ve al premiado, sonriente y con el décimo en las manos, circula ya por las redes sociales.

El sorteo de la Lotería Primitiva de este primer jueves de enero, día 3, ha dejado un premio de casi 80 millones de euros en la localidad valenciana de Tavernes Blanques. El único acertante, cuya identidad se ha conocido a primera hora de la tarde, ha validado el boleto ganador de la categoría Especial (6 + Reintegro) y ha ganado 79.448.758,55 euros.

La suerte la han repartido en la Aministración número 1 de Loterías y Apuestas del Estado de Tavernes Blanques, situada en el número 110 de la avenida Cortes Valencianas del citado municipio. Desde la administración de lotería reconocen sentir "una enorme felicidad" por la persona que haya recibido el premio.

Aunque la identidad del acertante era un misterio, desde la administración aseguraban que "no conocer a la persona agraciada no nos importa" porque "lo importante es que haya recibido el premio". Además, según las cábalas que hacían los loteros, "será una persona trabajadora, aquí no somos ricos". En la administración de Miguel Ángel Santana se venden más de 500 boletos de la Primitiva cada semana, por lo que resultaba imposible que puedan imaginar a quién han convertido en millonario.

"Se han acercado muchos curiosos a ver si son ellos, pero se van decepcionados", ha explicado a Europa Press la encargada del establecimiento, Carolina.

Carolina supo que era el local ubicado en el número 110 de la avenida Cortes Valencianas el que había validado el boleto por la llamada de un familiar. Precisamente se trata de un establecimiento de tradición familiar abierto desde hace unos 38 años, que ahora lleva otro titular, y que nunca antes había repartido un premio tan alto.

Según la encargada, en alguna ocasión han sido los afortunados de repartir un primer premio de la Lotería Nacional, un segundo de la Quiniela y otro segundo de la Lotería Nacional del Día del Padre, entre otros.

Así mismo, un acertante de primera categoría (6 aciertos) que ha validado su boleto en la Administración de Loterías número 1 de Pedro Muñoz, Ciudad Real, ha obtenido un premio de 862.762,99 euros.

Combinación ganadora: 7 49 23 13 40 41.

Complementario: 16. Reintegro: 3.

JOKER: 9289131.