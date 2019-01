Ordenan repetir el juicio por maltrato a su burra 'Rosi'

El juicio por un delito de maltrato animal contra el dueño de la burrita 'Rosi', por permitir que su perro le provocara mordeduras graves y no prestarle presuntamente la asistencia veterinaria necesaria, tendrá que celebrarse de nuevo ante un magistrado distinto al que absolvió al acusado. Así lo ha acordado la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València tras estimar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Medio Ambiente, al apreciar una «errónea valoración de la prueba».

La sentencia que obliga a repetir el juicio remarca que el dueño del animal, que tenía a la burra en un solar vallado de Quart de Poblet junto a otro burro y un perro, era conocedor del deplorable estado de ésta, tanto por la «manifiesta pérdida de peso como por las evidentes heridas», así como su «inacción». Aunque aclara que «lo que diga este Tribunal para rescindir la sentencia en modo alguno debe ser tenido por prejuicio condicionante de la futura sentencia».

Los hechos, por los que el fiscal solicita un año de prisión, se remontan al mes de agosto de 2015. Como ya reflejaba en sus hechos probados la anterior sentencia del Juzgado de lo Penal número siete de València, la hembra 'Rosie', una burra de 17 años, «pesaba 92 kilos por debajo de su peso óptimo, presentaba heridas superficiales por todo el cuerpo y heridas profundas por desgarro de piel y músculo en ambas nalgas, producidas por la mordedura de otro animal».

Aunque dichas lesiones precisaron desinfección, tratamiento quirúrgico, antiinflamatorios y cirugía correctora, la sentencia recurrida estimó que no se había acreditado que el acusado «fuera consciente del grave estado del animal, ni que permitiera, a conciencia, que éste fuera mordido por alguno de los otros dos animales con los que convivía, ni que dejara de llamar a un veterinario a sabiendas de que el animal estaba gravemente herido, desnutrido o en riesgo de muerte».

No obstante, después de que la Fiscalía y la asociación El Refugio del Burrito recurrieran la misma, la Audiencia ha estimado que «la motivación y la valoración de la prueba no es adecuada en cuanto a la conclusión de que el acusado no podía conocer el estado de la burra 'Rosi' cuando de toda la prueba practicada resulta patente el estado de postración que venía sufriendo a la vista del acusado, tanto por la manifiesta pérdida de peso como por las evidentes heridas, que intentó tratar por su propia mano y sin avisar a los servicios veterinarios, y que no evitó su agravamiento aislando al animal de aquellos que le habían causado graves lesiones».

En la propia sentencia que lo absolvía ya se recogía que el acusado «como dueño y poseedor del animal herido, debía haber actuado para evitar, primero, que fuera mordido por alguno de los animales con que convivía y para proporcionarle, luego, la asistencia veterinaria que requería».