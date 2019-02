El CCD insiste en reclamar mejoras sanitarias en la Canyada

El comité local de la Coalición de Centro Democrático Paterna-La Canyada ha criticado que el alcalde no conteste a su petición de información en materia sanitaria. Esta formación política sin representación en el consistorio explica que entregó en julio de 2018, en el registro de entrada de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 2.100 firmas de vecinos demandando un Punto de Atención Continuada y de pediatría para La Canyada. Una reivindicación que posteriormente comunicó al alcalde de Paterna.

"Desde esa fecha el comité local de los centristas de Paterna no ha recibido respuesta, como era de esperar y es habitual, de los órganos competentes de la Conselleria", critica el CCD, que además añade que "lo que no es de recibo es que la máxima autoridad del Ayuntamiento de Paterna, no se haya dignado a contestar la comunicación desde hace ya casi siete meses".

Coalición de Centro Democrático reconode que esperaba también, con la entrega de firmas, "que el ayuntamiento tomara conciencia de la demanda vecinal y exigiera a la conselleria una adecuada atención sanitaria, que es lo que necesitan los vecinos". Por ello, el comité local lamenta "profundamente" la falta de respuesta municipal.