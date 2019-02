Los críticos del PP de Catarroja retiran su candidatura

Tras varios días de meditar con su equipo, el popular David Nácher, que representaba al sector crítico con la dirección, ha comunicado de forma oficial al presidente del Comité Electoral del PP de Catarroja, su decisión de retirarse del proceso de elección del candidato para las próximas elecciones de mayo.

Este sector del PP afirma que la decisión está relacionada con la convocatoria, el pasado viernes 1 de febrero, por parte de la actual presidenta y exalcaldesa Soledad Ramon, del Comité Ejecutivo Local para designar el Comité Electoral. "Fue una reunión un tanto desagradable en la que no cesaron de hacer falsas acusaciones sobre mi persona', afirma Nácher.

Además, cree que la elección del Comité no ha sido "equitativa" puesto que "no se ha tenido en cuenta a las dos partes" sino que se ha elegido "solo a personas afines a la otra candidatura". "A medida que iba diciendo nombres, mis posibilidades se veían mermadas por momentos", afirma.

Nacher asegura que fue acusado de "haber creado un Partido Popular paralelo al existente" y de "crear confusión mediante unas siglas en redes sociales que ni tan siquiera se han molestado en leer bien". También manifiesta que se le recriminó que organizara una cena en nombre del partido y que vendiera tiquets. "Todo esto es mentira. Organicé una cena en mi nombre como agradecimiento a las personas que me estaban apoyando y no se vendió ningún tíquet, porque nunca se hicieron", sentencia.

Para el aspirante, "la gota que colma el vaso" se produjo cuando el presidente del Comité Electoral, Sigfrido Ribes, presuntamente le dijo: "yo voy a ayudar a la persona que me ayudó en su día". Para Nácher, el Comité "debe ser imparcial y, más aún si cabe, su presidente y debe escuchar a cualquier candidato que se presente para tomar una decisión justa". "Cuando Ribes dijo eso, entendí que no se refería a mí y que no iba a tener la posibilidad de exponer mi proyecto ni me iban a dar un trato justo'", asegura.



Descontento con València



Por otro lado, Nácher hace hincapié en el descontento que ha producido el hecho de no tener respuesta alguna por parte de la presidenta regional, Isabel Bonig, ni del presidente de la gestora, Juan Ramon Adsuara. "El burofax se envió a las tres partes interesadas y hoy es el día en el que todavía estamos esperando una respuesta por su parte. Así es imposible que así se recupere la ilusión de la militancia, ya que no se les tiene en cuenta para nada", denuncia.

Asimismo, Nácher opina que el hecho de que en estos meses no se hayan pronunciado, ni para bien ni para mal, "causa una grandísima sensación de desconfianza". "Bonig, como presidenta regional, debe prestar atención a todo lo que dependa de ella, tanto si le gusta como si no, y, por ende, debe asegurarse de que las cosas se hagan bien y sean justas y ha ocurrido justo lo contrario. Me hubiese gustado que se hicieran unas primarias, poder explicar a los militantes mi proyecto y que ellos eligieran libremente", concluye el popular.



"Es completamente falso"

Por su parte, la presidenta del PP local, Soledad Ramon, ha negado "de forma tajante" las acusaciones de David Nácher. "Hay muchos testigos de la celebración de esa reunión y nadie le atacó", indica la popular. Además, la exalcaldesa asegura que únicamente le preguntó si seguía adelante con su candidatura. Y sobre las acusaciones de constituir un Comité Electoral parcial, Soledad Ramón afirma que "salió adelante la propuesta con 14 votos a favor y tres abstenciones.