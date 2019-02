Arriba la segona edició de «Menja't Meliana»

L'Ajuntament de Meliana organitza la segona edició de Menja't Meliana, la setmana gastronòmica del municipi, del 18 al 24 de febrer. A més, enguany, el dilluns 25 de febrer se celebrarà el primer Concurs Professional de Paella de Fetge de Bou i Postres de Cacau del Collaret.

Com explica la regidora d'Agricultura, Amparo Martí, «la setmana gastronòmica està molt vinculada a la marca Productes Horta de Meliana i als productes de temporada, que tindran una presència destacada en els diferents menús». Si l'any passat van ser huit els restaurants del municipi que van participar, enguany en seran deu: El Racó, Café el Gurugú, Restaurant Avinguda, El Pito I, Mamma Pomodoro, Barraca Toni Montoliu i, al nucli rural de Roca, Ca Pepico, Ca Xoret, Napicol i El Baret de Roca.

Així, detalla la regidora, «durant tota la setmana hi haurà menús especials i, en finalitzar, entre totes les persones que participen de Menja't Meliana se sortejaran 10 dinars o sopars», un en cada restaurant participant, per a dos persones per un valor de 50 euros.

D'altra banda, en esta edició s'afig el primer Concurs Professional de Paella de Fetge de Bou i Postres de Cacau del Collaret, en què participaran 20 restaurants de renom de diferents comarques. «La paella de fetge de bou era un plat típic de l'hivern a l'Horta Nord entre la gent del camp. De fet, era típic celebrar un dinar amb aquesta paella en finalitzar les faenes de la temporada que es feien 'a tornes', és a dir ajudant-se els llauradors de les alqueries pròximes els uns als altres», explica. Pel que fa a les postres, el cacau del collaret també era un producte típic de l'hivern molt valorat a la comarca. El concurs de paella tindrà un primer premi de 1.000 euros i un segon i un tercer de 750 i de 500, respectivament. En les postres, seran de 500 euros, 250 i 150.

Finalment, l'alcalde Josep Riera a descata en la presentacio: «Hem apostat per potenciar un dels nostres sectors importants, com és la restauració a Meliana, amb la finalitat que siga un dels nostres valors en una futura oferta turística, juntament amb l'entorn de l'horta o el patrimoni arquitectònic i cultural, en el nostre cas molt vinculat al del mosaic Nolla i del palauet». De fet, Meliana participa del Pla de dinamització i governança turística de la Mancomunitat del Carraixet.