Maravillas: «Tengo miedo de que me tiren con mis hijos»

c. l.

Maravillas González c. l.

La vida de Maravillas González no ha sido fácil. Tampoco ahora lo es. Vive en la Coma desde que nació. El juzgado de lo penal fijó para el 26 de febrero el desalojo de la vivienda que ocupa ilegalmente. Allí reside con su pareja y sus cuatro hijos de 11, 9, 6 y 3 años, más otro en camino.

La joven tuvo la oportunidad de contar su caso en primera persona, tanto al director general de la Vivienda como a la directora del Evha. «Estaba muy nerviosa, la verdad, ante el miedo de que te digan que me tiran a la calle con todos mis hijos», comenta a este diario al salir del Palau.

La chica esboza una media sonrisa al revelar que el desalojo está paralizado. «Veremos qué pasa al final. En dos o tres días me confirman que se aplaza, y tratarán de resolver mi caso», anuncia. Se trata de la tercera vivienda que ocupa de forma irregular. «Entregaba la solicitud y no me contestaban, por lo que necesito una casa para mis hijos», revela.

La joven disfruta actualmente del tercer grado penitenciario y el desalojo podría cambiar su situación. «Llevo pulsera y el aparato lo tengo en casa porque funciona a luz y si me tiran de casa tengo que volver a entrar en prisión y mis hijos se quedan si su madre», advierte. Maravillas confía en la palabra dada, aunque «muchas veces nos dicen cosas que luego no se cumplen. La verdad es que hasta que no lo vea...»