Ciudadanos Paterna pide que se amplíe el servicio de autobús de Lloma Llarga

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) de la agrupación de Paterna, Patricia Galiana, ha pedido que "no se ningunee a los vecinos de Lloma Llarga y se amplíe el servicio de autobús". Así, ha destacado, "Cs suscribe las reivindicaciones que los vecinos de Lloma Llarga (Valterna) hicieron el pasado fin de semana en la carpa informativa que instalamos".

Según Galiana, "hay una petición muy sensible relativa al servicio de bus Valterna-Valencia, la de ampliar los horarios entre semana y añadir el servicio para el fin de semana". "Cs Paterna ya solicitó esta propuesta en el pasado pleno de julio 2018 a propuesta de los vecinos en su día", ha recordado al tiempo que ha detallado que "el PSOE indicó en el pleno que ya se estaba haciendo".

Sin embargo, la coordinadora ha denunciado que "desde entonces, ya han pasado más de 7 meses y el servicio no se ha ampliado". Por eso, Galiana ha criticado que "el gobierno de turno se quiere poner la medallita con la instalación del servicio, pero no lo establece en condiciones". "Los vecinos necesitan que el bus no sólo esté entre semana sino también el fin de semana y que se amplíen los horarios tanto a mediodía, como al final del día", ha insistido.

Para Galiana, "los ciudadanos están pidiendo algo muy sencillo que además tiene que ver con la mejora del transporte rodado". "Si mejoramos la calidad del servicio, bajará la utilización del transporte privado, eliminado atascos en las entradas y salidas del barrio, y bajando la contaminación", ha asegurado.

Además, la coordinadora de Cs ha subrayado que "el hecho que la administración, en muchas ocasiones, no obtenga beneficios por los servicios públicos que facilita no ha de suponer la eliminación o la restricción de los mismos".

Sobre la valoración de la carpa informativa de Cs, la coordinadora ha explicado que "nuestra intención era recabar información y opiniones de los temas que más preocupa verdaderamente a los vecinos de Valterna". "La mejora de los accesos y la ampliación de zonas de aparcamiento en el barrio son los más destacables", ha concretado.