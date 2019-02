Sí se Puede Xirivella abandona Podem tras las primarias

La candidatura Sí Se Puede Xirivella ha decidido abandonar Podem Xirivella tras el resultado de las primarias celebradas hace unas semanas, en las que perdió ante la otra lista (en la que está el actual concejal Boro Montroy) y por el clima de enfrentamiento interno que sufre la formación. Por este motivo, la corriente ha enviado un escrito a la Organización de Podemos donde manifiestan su disconformidad con las primarias y comunican públicamente su renuncia en bloque de Podem Xirivella.

Desde Sí se Puede Xirivella manifiestan que siempre han creído y trabajado para una única candidatura, sin diferenciación de equipos, apostando por militantes comprometidas y comprometidos con Podem Xirivella a lo largo de la existencia de Podemos. En este sentido, sostienen que la lista "Sí se Puede Xirivella 2019" se creó poco después de tener conocimiento que "algunas/os militantes del circulo estaban trabajando una candidatura alternativa en secreto con personas que no pertenecen ni han pertenecido nunca a Podem Xirivella y cuya única intencionalidad era romper Podem Xirivella".

Así, argumentan que tras lograr solo el 30% de los votos ante su rival, y debido "al grado de división existente" ha provocado que los integrantes de Sí se Puede Xirivella 2019 hayan renunciado en bloque a la lista electoral municipal unificada de Podem Xirivella y también al Círculo de Podem Xirivella porque consideran que la dirección de Podemos "no ha estado a la altura de sus militantes para evitar que un grupo de personas se hagan con el partido del que desconocen su filosofía, con una clara finalidad que no es otra que provocar una ruptura".

Asimismo, los integrantes siguen perteneciendo a la Agrupación de Electores de SÍ Se Puede Xirivella hasta el final de legislatura, mayo de 2019, "dejando claro que el fondo acumulado durante la legislatura para Sí Se Puede Xirivella, solo pertenece a esta Agrupación de Electores, recordando que el compromiso pactado desde el principio es que dicho fondo, donado por concejalas/es, sea solo y exclusivamente para el beneficio de la ciudadanía, bajo ningún concepto debe servir para financiar otras actividades que no sean como las mencionadas anteriormente, exclusivamente de carácter social".

El hasta hora enlace de organización, Fernando Collada, lamenta que "enfrentamiento" y que "así no se puede trabajar, no se suma", apunta el integrante de Sí se Puede Xirivella. "El aparato -al que pertenecía Collada- ha estado negociando con otras formaciones de cara las elecciones, pero si ha ganado otra candidatura, de gente que no conocemos, ni sus intenciones..."