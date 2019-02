Palencia: "Solo queremos dar continuidad al Círculo"

Por su parte, el concejal Juan Enrique Palencia, que ha sido el blanco de las críticas, explica que «lo único que ha pasado es que Ferri decidió que no quería seguir, por sus motivos, y hemos planteado una lista para dar continuidad al proyecto y al Círculo en el que llevamos cuatro años trabajando». El edil indica que trabajaron la lista (que lideraba Carmen Duréndez Hernández) por su cuenta ya que no compartían las actuaciones de la dirección en los últimos tiempos. «Aprobábamos cosas y no se ejecutaban», indica.

Con todo, Palencia indica que el Círculo sigue adelante con normalidad. «Este viernes tenemos una reunión para preparar los actos del 8 de marzo y la semana que viene nos visita nuestro candidato autonómico».